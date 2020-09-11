Netflix сделает украинский интерфейс

«Новое время» пишет, что стриминговый сервис Netflix работает над локализацией платформы для украинцев. Об этом изданию стало известно из собственных источников.
Работы над локализацией интерфейса должны занять около года. Точную дату запуска украинской версии пока не называют.
Также с конца 2019-го Netflix начал работать над добавлением украинских субтитров к фильмам и сериалам. В частности, украинские субтитры есть у сериалов «Карточный дом», «Викинги», «Южный парк», фильмов «Веном», «Диктатор» и других.
Напомним, ранее в Netflix решили создать единое ТВ-подразделение, отвечающее за производство всего сериального контента, — как англоязычного, так и выпускаемого на других языках.
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Фото: «Телекритика»
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