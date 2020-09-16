«Адаптируйся или умри». С какими вызовами сталкиваются европейские вещатели

15 сентября в рамках Kyiv Media Week Special прошла панельная дискуссия «Европейский взгляд: кто сегодня формирует новые правила в медиабизнесе?». В ней приняли участие представители европейских общественных вещателей: датчанин Ян Селлинг, директор BBC Studios Nordic Format & Productions, CEO компании Missing Link Media, француз Галлахер Фенвик, директор France 24 English, немец Андреас Вайзе, директор Landesstudio Sachsen-Anhalt, ZDF. Модератором выступил украинец Евген Глибовицкий, член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Дискуссия показала, что перед медиа разных стран стоят одни и те же вызовы, среди которых необходимость бороться за внимание аудитории, привыкшей к кликбейту.

Опыт западноевропейских вещателей показал, что во время пандемии им стали доверять гораздо больше, чем это было в предыдущие годы, так как они оперируют фактами, в отличие от соцсетей, где преобладают эмоции. «Людей нужно поставить перед фактом и дать им некоторую основу, чтобы они могли опереться на нее и сформировать собственное мнение», — описал Андреас Вайзе традиционный стандарт журналистской работы. При этом он не считает соцсети злом. Люди могут сколько угодно распространять через них фейки, но и медиа с их помощью получают шанс достучаться до аудитории, до которой невозможно дотянуться классическим способом: через радио, ТВ и печатную прессу.

В разных странах все чаще наблюдаются отличия между подходами к работе общественных и частных медиа. Первые стремятся быть сбалансированными и объективными, вторые часто даже не пытаются этого сделать, ведь у них есть собственные политические предпочтения. В Германии эти отличия недавно стали бросаться в глаза. «Думаю, все началось в 2014 году, когда мы переживали о том, как воспринимаем и передаем информации о событиях в Украине во время Майдана. Я сам столкнулся с нападками людей, которые считали, что мы даем точку зрения так называемого фашистского режима, который сверг демократически избранного президента», — отметил Вайзе.

Возможно, стоит иначе классифицировать: есть медиа, которые оперируют фактами, и те, которые руководствуются эмоциями, ведь среди частных СМИ встречаются очень достойные конкуренты, профессионально выполняющие свою работу, хотя есть и последователи Fox News. «Но вовсе не обязательно они пытаются навязывать определенную идеологию, они пытаются систематически создавать споры ради споров», — сказал Галлахер Фенвик.

В топ-10 наиболее читаемых новостей мы обычно видим провокационные кликабельные заголовки. «Ответственные новости рискуют тем, что их не будут потреблять так массово из-за того, что их недостаточно привлекательно представили, — отметил Ян Селлинг. — Поэтому нужно научиться пользоваться инструментарием, к которому прибегают в коммерческих медиа и в соцсетях, чтобы использовать его для своей пользы». Кроме того, сейчас многие редакции пытаются определить алгоритмы Google News и Facebook, чтобы продвигаться с помощью этих крупных ресурсов, подчеркнул Галлахер.

Бороться за чистоту информационного пространства регуляторными методами не стоит, если только фейки не нацелены на то, чтобы спровоцировать насилие. «Кто нам должен сказать, что правильно, а что – нет? Кто имеет право судить? Кто играет роль Бога в такой игре?» — задался вопросами Андреас Вайзе. По общему мнению, нужно стремиться образовывать аудиторию, с детства учить людей критическому мышлению. Для этого необходимы изменения в образовательных системах.

В разных странах Европы ощущается влияние России на информационном поле. «Но, для того чтобы заблокировать такую угрозу, необходимо доказать, что она есть, и это влияние используется для изменения общественного мнения, а это очень сложно сделать», — сказал Фенвик. В этом процессе в частности обвиняли канал RT. В итоге во Франции журналистам канала запретили посещать официальные пресс-конференции президента. В то же время у RT нет недостатка в кадрах. Молодым французским журналистам сейчас нелегко пробиться на медийном рынке, а этот канал предлагает хорошие зарплаты.

В Великобритании сильно доверие граждан к государственным вещателям, однако во время брекзита британцы оказались дезориентированными, в том числе из-за неявного влияния со стороны иностранных государств. «Нам нужно понимать, что мы не единственные, кто влияет на людей, — отметил Вайзе. – Люди, которые вели кампанию за то, чтобы остаться в ЕС, приводили все факты, но все это оказалось бесполезным, потому что брекзит был вопросом эмоций. Очень сложный комплексный вопрос свели к референдуму – «да» или «нет». Теперь политикам нужно ответить за свои слова, ведь Лондон часто прибегал к простой тактике: что-то не работает – виноват Брюссель. Однако нужно понимать, что ответственность несут все стороны: медиа, политики и общество в целом.

Медиа должны использовать свою власть, чтобы привлекать политиков к ответственности, но с этим связаны некоторые риски. Например, датский общественный вещатель DR много лет не давал спуску правым политикам, делавшим провокационные заявления. В результате, когда правая партия пришла к власти, она отомстила, сократив бюджет вещателя на 55%. Поэтому многое зависит от модели финансирования. В Германии ZDF не получает деньги непосредственно из налоговых поступлений, у вещателя полностью независимое финансирование, чиновники не могут на него повлиять.

За последние 10 лет все медиа пережили большие изменения. Теперь все большие каналы пытаются как-то включить новинки в привычную работу. Например, запускают новостные приложения, чтобы люди могли не только почитать новости на смартфоне, но и посмотреть их. Медиа понадобилось время, чтобы осознать свое новое положение. В Германии долго шла дискуссия о том, почему СМИ вообще должны отдавать свой контент американским частным компаниям, таким как Facebook, теперь все к этому привыкли.

Для всех медиа сейчас наиболее актуален лозунг Чарльза Дарвина: «Адаптируйся или умри». Линейные эфирные каналы просуществуют еще несколько лет, но уже сейчас нужно адаптироваться ко всем вызовам, это позволит выжить.

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Фото: «Телекритика»

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