Apple представила единую подписку на свои сервисы

Во время презентации 15 сентября Apple рассказала о своих новых моделях гаджетов, а также о новом пакете подписок на сервисы компании, пишет The Verge.

Пакет подписки «Apple One» объединяет несколько услуг компании на разных ценовых уровнях. Самый дешевый пакет стоит $14,95 в месяц, в него вошли Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade и 50 ГБ хранилища iCloud. Cемейный пакет включает тоже самое, плюс еще 200 ГБ хранилища iCloud ($19,95 в месяц). Семейным планом можно пользоваться до шести человек. Пакет Premier включает также Apple News Plus, Fitness Plus и 2 ТБ хранилища iCloud за $29,95 в месяц, и им также могут пользоваться до шести человек.

Также вышла новая модель iPad Air: 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2360×1640 пикселей, шестиядерный A14 Bionic, 12-мегапиксельная камер. Lightning в новом планшете был заменен на USB-C. Цена нового iPad – от $599

Помимо этого, компания презентовала новую модель часов Apple Watch Series 6, оснащенных датчиком насыщения крови кислородом и бюджетный вариант — Apple Watch SE их цена составит от $279.

Также Apple выпустит ряд программных обновлений сегодня, 16 сентября: iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и tvOS 14. Компания также заявила, что все аппаратные продукты, анонсированные 15 сентября, будут иметь новое программное обеспечение.

Напомним, ранее стало известно, что компания Apple планирует ввести новую подписную модель — Apple One.

Читайте также:

Фото: Apple

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!