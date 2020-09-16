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Сервис CBS All Access переименуют на Paramount+

от Telekritika
От Telekritika 588
Главная Диджитал Сервис CBS All Access переименуют на Paramount+

И добавят в библиотеку новые оригинальные сериалы и фильмы.

Принадлежащий ViacomCBS стриминговый сервис CBS All Access изменит название на Paramount+, сообщает TechCrunch.

Изменение названия, которое состоится в 2021, направлено на то, чтобы лучше отразить расширенную линейку контента, который присоединился к сервису после слияния Viacom и CBS в 2019 году, включая контент таких брендов, как BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Smithsonian Channel, TV Land, VH1, Paramount Pictures и других спортивных программ. Кроме того, в 2021 году Paramount + выйдет на международный уровень, начиная с Австралии, Латинской Америки и Скандинавии.

О планах ViacomCBS по ребрендингу было известно ранее в этом году. Компания сообщила инвесторам, что ребрендинг и расширенные услуги появятся летом. Позже эти сроки перенеслись на 2021 год.

В связи с обновлением пополнится и библиотека контента — выйдет мини-сериал «Предложение» (The Offer), который расскажет историю создания фильма «Крестный отец», драма «Львица» (Lioness), новая версия выходившей на MTV программы Behind the Music, криминальная драма «Настоящие преступные умы» (The Real Criminal Minds).

Кроме этого, на Paramount+ продолжат выходить оригинальные сериалы, которые сейчас доступны на CBS All Access, вроде «Сумеречной зоны», «Почему женщины убивают», «Звездного пути: Пикар» (Star Trek: Picard) и других.

Напомним, компания Viasat заключила контракт сроком на два года с ViacomCBS Global Distribution Group.

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Фото: ViacomCBS

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