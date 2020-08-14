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Подписчики Apple TV+ получат доступ к играм и другим медиасервисам Apple

от Telekritika
От Telekritika 169
Главная Диджитал Подписчики Apple TV+ получат доступ к играм и другим медиасервисам Apple

Компания будет продавать пакетные подписки.

Компания Apple планирует ввести новую подписную модель — Apple One. Об этом сообщает techcrunch.com.

Apple One — это пакетное предложение, включающее подписку на музыкальный сервис Apple Music, стриминг Apple TV+, игры Apple Arcade, медиасервис Apple News+ и онлайн-хранилище iCloud.  Базовый пакет предполагает подписку на Apple Music и Apple TV+. При необходимости пользователь сможет добавить Apple Arcade и/или Apple News+. Самый дорогой вариант будет также включать дополнительный объем в iCloud.

В компании заявляют, что пользователи смогут экономить от $2 до $5 в месяц.

Напомним: ранее стало известно, что Apple TV+ получил эксклюзивные права на дистрибуцию контента от студии Мартина Скорсезе.

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Фото: unsplash

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