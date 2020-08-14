Компания 20th Century Fox Television сменит имя

Медиакомпания The Walt Disney Company проведет ребрендинг своей дочерней компании 20th Century Fox Television, передает edition.cnn.com.
Продакшн 20th Century Fox Television будет называться 20th Television. Это название будет использована в логотипе и в заставках. Дизайн шрифтов и заставка меняться не будут.
В The Walt Disney Company также объединили продакшен-студии ABC Studios и ABC Signature Studios под брендом ABC Signature и переименовали студию Fox 21 Television Studios в Touchstone Television. Также в начале 2020 года Disney провел ребрендинг киностудий 20th Century Fox и Fox Searchlight Pictures, которые теперь называются 20th Century Studios и Searchlight Pictures.
Ранее сообщалось, что Disney изменил график своих премьер.
Читайте также:
Disney снимет спин-офф «Пиратов Карибского моря»
Disney закроет ряд детских телеканалов в пользу стриминга
Disney+ нравится пользователям больше, чем Netflix
Аудитория стриминга Disney+ увеличилась еще на 2 млн человек
Фото: Disney
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!