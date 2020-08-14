Медийные организации разных стран поддержали коллег из Беларуси

«Телекритика» приводит текст обращения.
«Журналисты белорусских и зарубежных медиа, освещающие события в стране, подверглись жестокому насилию и давлению со стороны властей.
Беспрепятственная и безопасная работа журналистов защищена международными конвенциями и законами всех цивилизованных стран. Создание препятствий в работе журналистов является нарушением закона Беларуси.
Задержания, избиения, порча оборудования белорусских и иностранных журналистов, работающих в стране, отключение интернета и другие многочисленные нарушения прав журналистов и свободы слова должны быть немедленно прекращены и расследованы, а осуществлявшие их сотрудники правоохранительных органов и руководители, отдававшие соответствующие приказы, строго наказаны!
Мы выражаем свою поддержку и восхищение тем, как в условиях насилия и отсутствия безопасных условий для работы наши белорусские коллеги продолжают освещать события, происходящие в стране. Мы используем ваши публикации для информирования о том, что происходит в Беларуси, и благодарны вам за этот труд. Мы внимательно следим за развитием ситуации.
Мы призываем коллег-журналистов и медиаорганизации других стран выразить свое отношение к происходящему в Беларуси и призвать свои правительства использовать дипломатическое и экономическое влияние с тем, чтобы прекратить насилие по отношению к журналистам, активистам и гражданам Беларуси».
Обращение подписали:
- Ереванский пресс-клуб, Армения
- Центр медиа инициатив, Армения
- «Журналисты во имя будущего», Армения
- «Журналисты расследователи», Армения
- Клуб общественной журналистики, Армения
- Центр свободы информации, Армения
- Комитет защиты свободы слова, Армения
- Ассоциация региональных медиа Грузии (ГРМА)
- Ассоциация независимой прессы Молдовы (API)
- Ассоциация электронной прессы (APEL), Молдова
- Центр независимой журналистики (CJI), Молдова
- Ассоциация журналистов по окружающей среде и экологическому туризму (AJMTEM), Молдова
- RISE-Moldova
- Комитет по свободе печати (CFP), Молдова
- Центр журналистских расследований, Молдова
- Ассоциация журналистов Латвии
- Медиацентр Cтокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga), Латвия
- Сообщество локальных газет (SGL), Польша
- Альянс независимых региональных издателей России (АНРИ), Россия
- Медиаинститут Fojo, Швеция
- «Донецкий институт информации», Украина
- «Детектор медиа», Украина
- Институт развития региональной прессы (ИРРП), Украина
- Институт массовой информации (ІMI), Украина
- Независимый медиапрофсоюз Украины (Незалежна медіапрофспілка України), Украина
- Украинский институт медиа и коммуникации, Украина
- Комиссия по журналисткой этике (КЖЭ), Украина
- Общественная организация «Женщины в медиа» («Жінки в медіа»), Украина
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Фото: unsplash
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