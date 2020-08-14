Медийные организации разных стран поддержали коллег из Беларуси

«Телекритика» приводит текст обращения.

«Журналисты белорусских и зарубежных медиа, освещающие события в стране, подверглись жестокому насилию и давлению со стороны властей.

Беспрепятственная и безопасная работа журналистов защищена международными конвенциями и законами всех цивилизованных стран. Создание препятствий в работе журналистов является нарушением закона Беларуси.

Задержания, избиения, порча оборудования белорусских и иностранных журналистов, работающих в стране, отключение интернета и другие многочисленные нарушения прав журналистов и свободы слова должны быть немедленно прекращены и расследованы, а осуществлявшие их сотрудники правоохранительных органов и руководители, отдававшие соответствующие приказы, строго наказаны!

Мы выражаем свою поддержку и восхищение тем, как в условиях насилия и отсутствия безопасных условий для работы наши белорусские коллеги продолжают освещать события, происходящие в стране. Мы используем ваши публикации для информирования о том, что происходит в Беларуси, и благодарны вам за этот труд. Мы внимательно следим за развитием ситуации.

Мы призываем коллег-журналистов и медиаорганизации других стран выразить свое отношение к происходящему в Беларуси и призвать свои правительства использовать дипломатическое и экономическое влияние с тем, чтобы прекратить насилие по отношению к журналистам, активистам и гражданам Беларуси».

Обращение подписали:

Ереванский пресс-клуб, Армения

Центр медиа инициатив, Армения

«Журналисты во имя будущего», Армения

«Журналисты расследователи», Армения

Клуб общественной журналистики, Армения

Центр свободы информации, Армения

Комитет защиты свободы слова, Армения

Ассоциация региональных медиа Грузии (ГРМА)

Ассоциация независимой прессы Молдовы (API)

Ассоциация электронной прессы (APEL), Молдова

Центр независимой журналистики (CJI), Молдова

Ассоциация журналистов по окружающей среде и экологическому туризму (AJMTEM), Молдова

RISE-Moldova

Комитет по свободе печати (CFP), Молдова

Центр журналистских расследований, Молдова

Ассоциация журналистов Латвии

Медиацентр Cтокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga), Латвия

Сообщество локальных газет (SGL), Польша

Альянс независимых региональных издателей России (АНРИ), Россия

Медиаинститут Fojo, Швеция

«Донецкий институт информации», Украина

«Детектор медиа», Украина

Институт развития региональной прессы (ИРРП), Украина

Институт массовой информации (ІMI), Украина

Независимый медиапрофсоюз Украины (Незалежна медіапрофспілка України), Украина

Украинский институт медиа и коммуникации, Украина

Комиссия по журналисткой этике (КЖЭ), Украина

Общественная организация «Женщины в медиа» («Жінки в медіа»), Украина

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Фото: unsplash

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