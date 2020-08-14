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Медийные организации разных стран поддержали коллег из Беларуси

от Telekritika
От Telekritika 268
Главная СМИОбзоры Медийные организации разных стран поддержали коллег из Беларуси

Медиаорганизации и журналистские ассоциации Армении, Грузии, Латвии, Молдовы, Польши, России, Украины и Швеции выражают поддержку и солидарность с коллегами из Беларуси.

«Телекритика» приводит текст обращения.

«Журналисты белорусских и зарубежных медиа, освещающие события в стране, подверглись жестокому насилию и давлению со стороны властей.

Беспрепятственная и безопасная работа журналистов защищена международными конвенциями и законами всех цивилизованных стран. Создание препятствий в работе журналистов является нарушением закона Беларуси.

Задержания, избиения, порча оборудования белорусских и иностранных журналистов, работающих в стране, отключение интернета и другие многочисленные нарушения прав журналистов и свободы слова должны быть немедленно прекращены и расследованы, а осуществлявшие их сотрудники правоохранительных органов и руководители, отдававшие соответствующие приказы, строго наказаны!

Мы выражаем свою поддержку и восхищение тем, как в условиях насилия и отсутствия безопасных условий для работы наши белорусские коллеги продолжают освещать события, происходящие в стране. Мы используем ваши публикации для информирования о том, что происходит в Беларуси, и благодарны вам за этот труд. Мы внимательно следим за развитием ситуации.

Мы призываем коллег-журналистов и медиаорганизации других стран выразить свое отношение к происходящему в Беларуси и призвать свои правительства использовать дипломатическое и экономическое влияние с тем, чтобы прекратить насилие по отношению к журналистам, активистам и гражданам Беларуси».

Обращение подписали:

  • Ереванский пресс-клуб, Армения
  • Центр медиа инициатив, Армения
  • «Журналисты во имя будущего», Армения
  • «Журналисты расследователи», Армения
  • Клуб общественной журналистики, Армения
  • Центр свободы информации, Армения
  • Комитет защиты свободы слова, Армения
  • Ассоциация региональных медиа Грузии (ГРМА)
  • Ассоциация независимой прессы Молдовы (API)
  • Ассоциация электронной прессы (APEL), Молдова
  • Центр независимой журналистики (CJI), Молдова
  • Ассоциация журналистов по окружающей среде и экологическому туризму (AJMTEM), Молдова
  • RISE-Moldova
  • Комитет по свободе печати (CFP), Молдова
  • Центр журналистских расследований, Молдова
  • Ассоциация журналистов Латвии
  • Медиацентр Cтокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga), Латвия
  • Сообщество локальных газет (SGL), Польша
  • Альянс независимых региональных издателей России (АНРИ), Россия
  • Медиаинститут Fojo, Швеция
  • «Донецкий институт информации», Украина
  • «Детектор медиа», Украина
  • Институт развития региональной прессы (ИРРП), Украина
  • Институт массовой информации (ІMI), Украина
  • Независимый медиапрофсоюз Украины (Незалежна медіапрофспілка України), Украина
  • Украинский институт медиа и коммуникации, Украина
  • Комиссия по журналисткой этике (КЖЭ), Украина
  • Общественная организация «Женщины в медиа» («Жінки в медіа»), Украина
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Фото: unsplash

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