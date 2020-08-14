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19 августа состоится онлайновый DGTL марафон

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Главная Диджитал 19 августа состоится онлайновый DGTL марафон

Новые алгоритмы YouTube, VR-концерт Винника, турниры в Insta-сториз и продвижение через TikTok.

19 августа в режиме онлайн пройдет мероприятие DGTL марафон. Посетители ивента смогут узнать о новых алгоритмах YouTube, VR-концерте Олега Винника, турнирах в Insta-сториз и продвижении через TikTok.

Своими кейсами будут делиться 18 экспертов из 1+1 Digital, Raketa, Intertop, BBDO и других топовых компаний. Они дадут ответы на волнующие диджитальщиков вопросы: как сделать так, чтобы заинтересовать YouTube продвигать ваше видео? Как создать видеоконтент, который бы учил и захватывал одновременно? VR концерты — наша новая реальность?

Также участники научатся корректно загружать видео на YouTube, узнают о работе алгоритмов и о том, как правильно выстраивать взаимоотношения с платформой, чтобы пользователи легко могли находить ваш контент. А также о монетизации в YouTube и новые функции видеохостинга. Об этом им расскажет руководитель направления производства веб-контента 1+1 Digital Данил Щестюк.

Кроме этого, своими кейсами и digital-инструментами поделятся эксперты ведущих украинских компаний:

  • как поражать онлайн, когда все digital-инструменты уже знакомы аудитории; об этом расскажет Head of Marketing Communications Caparol Виктория Ковалева;
  • как коммуницировать в digital с потребителями и отделиться от конкурентов, расскажет во время выступления соучредитель компании Raketa Алексей Юхимчук;
  • как повлиял на продажи переход Intertop Shopping Fest в онлайн, услышите от СМО Intertop Валерия Толочина;
  • загляните в будущее концертной индустрии: о digital-ускорении 2020 и первом в истории стадионном шоу с использованием технологий VR и AR расскажет генеральный директор Kontramarka Александр Порядченко.

Организаторы, бизнес-медиа бюро ekonomika+ и онлайн-медиа MMR, запустили формат участия FREE, по которому все желающие смогут получить доступ к просмотру выступлений экспертов Kontramarka, «Киевстар», Caparol и 1+1 Digital бесплатно.

Также есть и формат FULL, включающий доступ к выступлениям 18 спикеров и все возможности «живого» ивента в онлайн-формате.

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Ранее стало известно, что в Украине заработала платежная система Facebook Pay.

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Фото: MMR

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