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По украинскому комиксу «КиберКрай» снимут анимационный фильм

от Telekritika
От Telekritika 227
Главная Кино По украинскому комиксу «КиберКрай» снимут анимационный фильм

В жанре детектив, в стилях ретрофутуризм и киберпанк.

Кинокомпания Good Morning Films и создатели серии комиксов «Воля» – издательство The Will Production – договорились о совместном производстве короткометражного анимационного фильма «КиберКрай» в жанре детектив, в стилях ретрофутуризм и киберпанк. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Он создается по мотивам одноименного комикса «КиберКрай», релиз которого запланирован на осень 2020 года. Действие фильма будет происходить в альтернативном вселенной. Украина 80-х переживает пик технологической революции. Роботизация проникает во все сферы общества и даже в музыку, но не все люди готовы принять новые реалии. Главный герой попадает в водоворот событий вокруг избрания нового гетмана – сверхмощной электронно-вычислительной машины «Орион-1».

«КиберКрай» – это продолжение истории, заложенной в серии комиксов «Воля». Среди его авторов художник Евгений Тончилов, колористы Назар Поник, Екатерина Мартынюк и Вячеслав Бугаев, а также сценаристы Денис Фадеев, Александр Филиппович, Вячеслав Бугаев. Диалогами и редактированием занималась Ольга Вознюк.

Режиссером фильма станет украинский художник-мультипликатор Адриан Сахалтуев. Музыкальный трек для тизера – кавер на известный украинский хит Павла Зиброва «Хрещатик» — создан композитором Никитой Будашем.

Проект «КиберКрай» стал одним из участников 14-го конкурса кинопроектов Госкино Украины.

Напомним, 14-й конкурсный отбор кинопроектов проходил по трем направлениям: фильмы, телефильмы, телесериалы.

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Фото: TheWill Production

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