Ведущие Тала Калатай и Юлия Войнар перешли на «Украина 24»

С информационным телеканалом «Украина 24» начали сотрудничество ведущие Тала Калатай, которая работала на Прямом канале, и Юлия Войнар (ZIK). Об этом сообщает пресс-служба «Украина 24».
«Мы рады сообщить, что телеведущие с большим опытом работы на информационных каналах — Тала Калатай и Юлия Войнар — стали частью нашего медиахолдинга. Еще раньше к нашей команде присоединился Иван Яковина», — прокомментировал главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.
В эфир телеканала ведущие выйдут 17 августа. Тала станет ведущей LIVE-формата, а Юлия — ведущей новостей.
Ранее к каналу присоединился Иван Яковина — журналист и эксперт в международной политике. Каждое воскресенье в 11:00 ведущий на канале «Украина 24» подводит международные итоги недели в проекте «Світогляд сьогодні».
Напомним, 9 августа на канале «Украина 24» состоялась премьера программы о местных выборах «Україна обирає» с ведущим Тиграном Мартиросяном.
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Фото: «Украина 24»
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