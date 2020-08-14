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Канал «Киев» готовит цикл о мэрах зарубежных городов

от Telekritika
От Telekritika 493
Главная Новости Канал «Киев» готовит цикл о мэрах зарубежных городов

Он расскажет о том, как мэры обеспечивают равные возможности для мужчин и женщин.

Во всем мире в мэры городов мира чаще избирают мужчин, чем женщин, но постепенно ситуация меняется. Специальный проект телеканала «Киев» «Города равенств» расскажет о достижениях мэров, их работе по обеспечению равных возможностей мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сюжеты посвящены пяти мэрам-женщинам и двум мэрам-мужчинам: Анне Кениг Йерльмюр (Стокгольм), Анн Идальго (Париж), Вирджинии Раджи (Рим), Марианне Борген (Осло), Валери Плант (Монреаль), Михаелю Людвигу (Вена) и Яну Вапаавуори (Хельсинки).

Премьера проекта «Города равенств» запланирована на 17 августа. Также сюжеты будут продемонстрированы 3 сентября на Форуме «Европейская Хартия равенства: дорожная карта для Киева».

Напомним, телеканал «Киев» анонсировал запуск серии новых программ социальной направленности, а также уведомляет о переформатировании некоторых передач, уже вышедших на экраны.

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Фото: телеканал «Киев»

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