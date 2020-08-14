TAG и Jicwebs объединяются в борьбе против пиратства

TAG (Trustworthy Accountability Group) — группа из США, занимающаяся безопасностью и прозрачностью в индустрии цифровой рекламы и Jicwebs — британский отраслевой комитет по стандартизации в этой индустрии, объявили о слиянии, сообщает пресс-служба TAG. Организации объединят усилия в борьбе с мошенничеством и пиратством в сфере интернет-рекламы, а также в обеспечении глобальных рекламных стандартов. Объединенная организация сохранит название TAG. Слияние завершится в начале сентября 2020 года.

Jicwebs и TAG объявили об официальном партнерстве в марте 2017 года. C тех пор организации начали совместную работу в рамках различных программ с целью повышения безопасности для брендов, в том числе TAG Certified Against Piracy (“Сертифицирован против пиратства”). Эта программа призвана помочь рекламодателям избежать ущерба для своих брендов из-за размещения их рекламы на сайтах, которые способствуют распространению пиратского контента. Интернет-рекламодатели часто рискуют своим финансовым и репутационным благополучием, сотрудничая с такими сайтами. Компании, которые соблюдают руководства программы “Сертифицирован против пиратства”, получают соответствующий знак сертификации, таким образом публично заявляя о своей позиции сотрудничать только с теми интернет-ресурсами, которые не нарушают авторские права.

В дальнейшем объединенная организация планирует создать глобальную программу сертификации безопасности бренда. Это поможет решить сложности, связанные с рекламной деятельностью на множестве рынков, учитывая огромные несоответствия между различными местными стандартами.

В Украине также действует проект, который помогает распознавать сайты с ворованным контентом, — “Сервис для рекламодателей” на blacklists.org.ua, созданный антипиратской инициативой “Чистое небо” и Украинской антипиратской ассоциацией (УАПА). На сайте ежемесячно обновляется список ресурсов, нарушающих права интеллектуальной собственности. Список является ориентиром для рекламодателей, позволяя не сотрудничать с теми, кто недобросовестно ведет себя по отношению к правообладателям, обезопасив тем самым свою компанию от репутационных, финансовых и других рисков.

«Согласно мониторингу, основными бенефициарами и драйверами деятельности онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. Они спонсируют CamRip группы, переводчиков и т.д., а встраиваемые в сайты плееры имеют возможность монетизировать контент, демонстрируя пользователям рекламу. Именно пиратские сайты при этом выступают в качестве рекламной площадки для привлечения новых пользователей. В результате, возникает симбиоз гемблинговых компаний и пиратского трафика», — говорит Владимир Илинг, глава УАПА.

Он добавил, что новые средства управления цифровой рекламой TAG будут способствовать очистке интернет-ресурсов от распространения нелегального контента, вредоносных программ, хищения денежных средств и персональных данных пользователей.

Напомним, во Франции вынесли приговор за незаконную трансляцию спортивных каналов.

Читайте также:

Фото: Кадр из мультфильма «Остров сокровищ»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!