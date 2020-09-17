«Хранители» назвали лучшим сериалом года

Ассоциация телевизионных критиков США назвала лауреатов ежегодной премии. Больше всего наград в категориях имеет сериал «Хранители» от HBO. Он назван «сериалом года», «выдающимся телефильмом или минисериалом» и «выдающимся новым сериалом». Исполнившая одну из ролей в проекте Реджина Кинг отмечена за «личные достижения в драме». Об этом сообщает «Телеспутник».

«Выдающимся драматическим сериалом» стали «Наследники» (также HBO). «Шиттс Крик» (Pop TV) удостоился звания «выдающегося комедийного сериала», а сыгравшая в нем Кэтрин О’Хара получила награду за «личные достижения в комедии».

«Хранители» Дэймона Линделофа — основаны на одноименной серии комиксов Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Действие разворачивается в альтернативном мире в США в 2019 году.

В прошлом году Ассоциация присудила приз за лучший мини-сериал «Чернобылю» Крейга Мэзина. Приквел сериала «Во все тяжкие» — «Лучше звоните Солу» — был отмечен как главный драматический проект.

Ежегодная премия Ассоциации телекритиков США за выдающиеся достижения на телевидении вручается с 1984 года.

Напомним, «Хранители» были номинированы на премию «Эмми» в 26 категориях.

Читайте также:

Фото: Emmy Awards

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!