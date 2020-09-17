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«Хранители» назвали лучшим сериалом года

от Telekritika
От Telekritika 466
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Ассоциация телекритиков США отметила фильм в четырех номинациях.

Ассоциация телевизионных критиков США назвала лауреатов ежегодной премии. Больше всего наград в категориях имеет сериал «Хранители» от HBO. Он назван «сериалом года», «выдающимся телефильмом или минисериалом» и «выдающимся новым сериалом». Исполнившая одну из ролей в проекте Реджина Кинг отмечена за «личные достижения в драме». Об этом сообщает «Телеспутник».

«Выдающимся драматическим сериалом» стали «Наследники» (также HBO). «Шиттс Крик» (Pop TV) удостоился звания «выдающегося комедийного сериала», а сыгравшая в нем Кэтрин О’Хара получила награду за «личные достижения в комедии».

«Хранители» Дэймона Линделофа — основаны на одноименной серии комиксов Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Действие разворачивается в альтернативном мире в США в 2019 году.

В прошлом году Ассоциация присудила приз за лучший мини-сериал «Чернобылю» Крейга Мэзина. Приквел сериала «Во все тяжкие» «Лучше звоните Солу» — был отмечен как главный драматический проект.

Ежегодная премия Ассоциации телекритиков США за выдающиеся достижения на телевидении вручается с 1984 года.

Напомним, «Хранители» были номинированы на премию «Эмми» в 26 категориях.

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Фото: Emmy Awards 

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