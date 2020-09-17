Социально значимый контент: как поднимать важные темы в кино и сериалах

15 сентября в рамках Kyiv Media Week прошла дискуссия «Контент, который меняет мир. Истории успеха и перспективы украинской аудиовизуальной индустрии».

Ее участниками стали: креативный продюсер канала «Украина» Елена Канишевская, креативный продюсер Starlight Originals Content Алексей Гладушевский, сценаристка и режиссер Наталка Ворожбит и креативный продюсер канала ТЕТ Роман Лукин.

Эксперты рассказали, как их контент повлиял на зрителей, с какими сложностями они сталкивались при создании и как говорить о социально важных темах через кино и сериалы.

Креативный продюсер канала «Украина» Елена Канишевская, сериал «Відважні»

Идея «Відважних» появилась так же, как часто это происходит: нам ее предложили. Автором стала Юлия Мищенко. Она принесла нам идею, описанную буквально одним предложением, а обычно это самые лучшие идеи.

Главное – что в этой идее было заложено зерно социально значимого контента. Да, были опасения, страх и риск, ведь тема домашнего насилия — это самая замалчиваемая тема у нас в стране. Говорить о ней в лоб было сложно. Мы были первыми и, возможно, единственными, кто поднял тему домашнего насилия в сериале.

Если удалось найти такую идею, которая совмещает в себе зрительский интерес с такой миссией – это большая удача. Во время отбора идей этот фильтр стоит всегда: а можем ли мы через новый проект еще что-то сказать от имени канала? Это всегда на фоне.

Надо ли сначала тестировать идею? Медиагруппа «Украина» как раз славится своим большим объемом исследований аудиторий. В данном случае мы пришли с готовой пилотной серией в фокус-группы, так как знали, что это очень рискованно было запускать без теста. Ведь это разговор о том, о чем стараются не говорить. Многие даже не признаются самому себе.

Эпизод был показан разным категориям женщин, разного возраста и, к сожалению, группа 45-54 явно перенесли подобный опыт на себе или близких. Более молодая аудитория среагировала по-другому, они сказали нам: «Молодцы, что поднимаете такие темы, эта проблема есть. Но я могу решить ее сама».

Главное, что принес сериал – это то, что многие узнали, что есть куда обратиться. Не все знали, что есть горячая линия поддержки.

Очень откликнулась организация по борьбе с домашним насилием La Strada. Они оказали нам значительную помощь еще на этапе подготовки и консультировали нас — юридически и с примерами кейсов. Их кейсы позволили показать больше историй, чтобы люди, которые сталкивались с этим, узнавали себя.

Среди звонивших были и абьюзеры (5%), которые заявили, что хотят исправиться и пойти к психологу, а также 25% – пожилые люди, которые не относили себя к жертвам домашнего насилия.

Креативный продюсер Starlight Originals Content Алексей Гладушевский, сериал «Перші ластівки»

Starlight Originals занимается разработкой сериалов немного нестандартных для линейного эфира. В основном они предназначены для платформ. Однако сейчас с ними история затянулась, поэтому делаем акцент на пограничном контенте, который можно показать и на ТВ, и на платформе.

Когда Евгений Туник принес идею «Первых ласточек», она тоже была описана в одной строчке. Мысль мне пришло моментально: это надо делать. Хотя и рисков было много. Мы тоже консультировались и не понимали, как это показать.

На тот момент я в процессе производства сериала стал генеральным директором Нового канала, из-за этого, с одной стороны, мне стало проще принимать решения, а с другой, – наоборот, сложнее. Были споры относительно того, как показывать линии, связанные с наркотиками, как показывать селфхарм или ЛГБТ. Так как этого никто так прямо не показывал на украинском ТВ, никто не понимал, как стоит это делать.

Мы очень переживали, а потом все волнующие моменты сработали в обратном направлении. Мы получили много позитивных отзывов от людей, нас даже пригласили быть спикерами в ассоциацию «ООН Женщины», где была секция о подростках.

Не хочется повторяться, но мы тоже получили горячую линию от La Strada, и там был просто обвал линии. То количество подростков, которые они спасли – это невероятно. Это такой нонсенс, что люди даже не знают, куда им обратиться.

Команда общалась с подростками, и часть сюжетных линий взята из жизни самих авторов. Женя Туник и Алина Павлик взяли что-то из своей жизни или жизни их детей. Также мы общались с психологами, они серьезно отнеслись к нашим запросам. Некоторые считали, что не стоит показывать это так. Всегда очень важно с юридической точки зрения, как прямо показать такие вещи и не выпасть с юридического поля. Так как есть законодательство, и мы не можем все показать, как мы хотим. Даже если в жизни все так происходит.

Все знают, если смягчить и показать что-то неестественно, то зритель не поверит, что такие сериалы могут иметь к нему отношение и не сможет соотнести этот контент с собой. Это был сложный процесс.

Сценаристка и режиссер Наталка Ворожбит, сериал «Спіймати Кайдаша», «Погані дороги»

Ты должен чувствовать себя свободно, чтобы рассказывать историю. Если ты будешь думать о миссии, или как это изменит мир, то мне кажется — ничего не получится. Надо соблюдать этот баланс.

Когда ты снимаешь про Кайдашей и думаешь не много ли тут суржика, не много ли они ругаются… Если бы я эти вопросы задавала – был бы совсем другой продукт.

Но есть моменты, которые показывать нельзя было, и я это понимала. Если немного вышел за рамки – уже будет неожиданная реакция.

Я проводила исследование для «Поганих доріг», так как я с этой темой не знакома, я не была на войне. После того как ты три месяца общаешься с этими людьми, понимаешь, что они твои зрители. Но также я понимала, что это кино для широкого зрителя. С другой стороны надо было балансировать между ответственностью и свободой.

Для «Спіймати Кайдаша» исследований не проводилось, это был личный опыт. Вдохновлялась историей родственников. При желании, можно написать еще 30 серий на эту тему. Но, конечно, когда ты берешься за тему, которая тебе мало известна, то исследование обязательно. И не с книг и статей, а с реальными людьми.

Креативный продюсер канала ТЕТ Роман Лукин, сериал «Евродиректор»

Мне кажется, это самый интересный способ донести до зрителя социально важную информацию. Через сериалы и фильмы. Проект «Евродиректор» может и слегка инфантилен и тривиален по сравнению с остальными темами. Но мы поняли, что многие проблемы во всех сегодняшних проектах базируются на системе образования. Именно система образования – это тот фундамент, который находится в катастрофическом состоянии.

Думаю, что эффект от таких социально значимых месседжей достигается, когда ты растягиваешь их на более длительный период времени. В комедии мы не можем в лоб сказать: «посмотрите, как это плохо». Нам удалось завернуть этот месседж в комедийный жанр.

Также мы работали с экспертами в сфере образования. Оказалось, что мы с советником Иванной Коберник закончили одну и ту же школу. Поднять всю проблематику образования можно было только благодаря ей. Так как создатели entertainment-контента иногда поверхностно рассматривают темы.

Результаты неоднозначные. Мы увидели хорошее увеличение АТС – времени просмотра по ядру, на которое мы целились. Большим преимуществом было то, что мы смогли интегрировать спонсора и продали проект. Мы остались в рамках положительной маржинальности. Думаю, по истечению 2-3 показов.

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Фото: «Телекритика»

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