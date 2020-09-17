На канале «Украина» состоится премьера сериала «Расколотые сны»

В понедельник, 21 сентября, в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера новой 16-серийной картины «Расколотые сны» производства компании «Украинская продакшн студия». Об этом сообщает пресс-служа телеканала.

Близнецы Кира и Аделина похожи как две капли воды только внешне, характеры у них отличны. После трагической гибели родителей близняшки оказываются в детском доме. Пятнадцатилетних сестер собираются усыновить. Но директор детдома, невзлюбившая задиристую Аделину, настаивает на том, что Кире в новой семье без ее проблемной сестры будет лучше. Аделина, подслушав этот разговор, решает, что если повезти должно лишь одной, то этой сестрой будет она. Аделина опаивает Киру таблетками и вместо нее покидает детский дом. Спустя 14 лет судьба снова сводит девушек, но чере несколько дней Киру убивают прямо на глазах у сестры. Аделина решает во что бы то ни стало найти убийцу, но для этого ей нужно снова стать Кирой.

Семилетних сестер сыграют близняшки Маша и Саша Гвоздецкие, шестнадцатилетних Киру и Аделину воплотит Вероника Лукьяненко, а Евгения Лоза сыграет девушек в зрелом возрасте. Многих актеров зрители увидят в совершенно непривычных для них образах. Дмитрий Пчела появится в образе супруга Киры, подкаблучника Кирилла, Антон Батырев сыграет харизматичного и дерзкого охранника, Анатолий Руденко станет автогонщиком, а Наталка Денисенко – юристом, Тарасу Цымбалюку придется перевоплотиться в альфонса. Также роли в сериале исполнят Валерий Николаев, Ирина Безрукова, Леонид Громов, Анастасия Иванова, Даниил Сушко.

Режиссер-постановщик проекта – Александр Итыгилов, ранее работавший над такими сериалами для канала «Украина» как «Солнечный ноябрь» и «Сердце матери». Продюсеры – Ирина Чемерис, Ирина Заря. Производством картины занималась компания «Украинская продакшн студия». Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2019 году.

Напомним, стала известна дата выхода сериала «Сага» на канале «Украина».

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Фото: канал «Украина»

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