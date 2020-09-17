Стала известна дата премьеры шоу «Маскарад» на канале «1+1»

26 сентября в 20:20 на телеканале «1+1» состоится премьера шоу «Маскарад». Проект будет выходить в субботнем прайме. Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

Накануне в эфире телеканала вышел проморолик, в котором зрители смогли рассмотреть некоторых фантастических персонажей на сцене, среди которых Вареник на огромной тарелке; Рыцарь, у которого цветы проросли сквозь доспехи; розовая Дракоша. Всего зрители увидят в проекте «Маскарад» 13 необычных образов.

Кто из украинских знаменитостей скрывается под фантастическими костюмами, будут пытаться отгадать Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП; MARUV и Влад Яма – в составе команды MONATIK. Команды будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу. Именно противостояние звездных команд является главной интригой проекта.

Напомним, соведущим Юрия Горбунова на шоу «Маскарад» станет диджитал-персонаж Лайк.

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Фото: пресс-служба «1+1»

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