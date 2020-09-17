ДТЭК вошел в тройку лучших брендов Charge Energy Branding Awards 2020

ДТЭК вошел в тройку лидеров премии Charge Energy Branding Awards 2020 в категории «Best B2B Brand». В этом конкурсе ежегодно принимают участие лучшие энергетические компании по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Компания представила на конкурсе обновление визуальной коммуникации бренда ДТЭК, которое включает новую креативную платформу, рефрешмент визуального стиля и рекламную кампанию к 15-летию работы энергетического холдинга.
Победителя премии будут объявлены 29 сентября в рамках Charge Conference, которая в этом году будет проходить онлайн.
Напомним, журналисты Украины, Азербайджана и России номинированы на премию Free Media Awards 2020.
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Фото: Charge Awards
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