ДТЭК вошел в тройку лучших брендов Charge Energy Branding Awards 2020

ДТЭК вошел в тройку лидеров премии Charge Energy Branding Awards 2020 в категории «Best B2B Brand». В этом конкурсе ежегодно принимают участие лучшие энергетические компании по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Компания представила на конкурсе обновление визуальной коммуникации бренда ДТЭК, которое включает новую креативную платформу, рефрешмент визуального стиля и рекламную кампанию к 15-летию работы энергетического холдинга.

Победителя премии будут объявлены 29 сентября в рамках Charge Conference, которая в этом году будет проходить онлайн.

Напомним, журналисты Украины, Азербайджана и России номинированы на премию Free Media Awards 2020.

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Фото: Charge Awards

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