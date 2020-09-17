hromadske объявило о старте YouTube-проекта «Жесть выборов»

hromadske запустило новый YouTube-проект «Жесть выборов» к местным выборам в Украине. В нем будут разбирать самые курьезные ситуации, касающиеся кандидатов, которыми запомнится нынешняя кампания. Об этом сообщает пресс-служба.

В производстве шоу приглашают участвовать зрителей. Они могут присылать редакции материалы, о которых расскажут в программе.

«Мы продолжаем экспериментировать с YouTube и создавать продукты именно под эту платформу, которую определили для себя флагманской. Мы хотим говорить с аудиторией на одном языке и доносить важные вещи в простой форме, — говорит главный редактор hromadske Анастасия Станко. — Надеюсь, благодаря такой шутливой и ненавязчивой подаче мы сможем выйти на более молодую аудиторию, которая заинтересуется выборами, придет и отдаст свой голос».

Напомним, в июне вышло шоу «Ок, Аліна», ставшее первым продуктом hromadske, сделанным исключительно для платформы YouTube.

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Фото: hromadske

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