Стали известны имена победителей премии PRESSZVANIE 2020

16 сентября объявлены победители конкурса для журналистов PRESSZVANIE. В шорт-лист вошли 54 журналиста, из которых 22 заняли первые места. Голосование за лучших продолжалось в течение двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба премии.
Победителями премии PRESSZVANIE 2020 стали:
Категория «Бизнес»:
Агропромышленный комплекс – Ольга Шульга, деловое издание The Page
Экономическая политика: финансы, инвестиции – Денис Пристай, «Суспільне»
Промышленное производство: ГМК и промышленность – Ольга Кравченко, UAprom.info
Телекоммуникации и ІТ – Антон Кобылянский, внештатный журналист
Потребительские рынки – Алена Захарова, «Українські Новини» и Мария Бабенко, «Фокус»
Транспорт – Ната Штука, Forbes Ukraine и Ольга Кравченко, UAprom.info
Энергетика – Елена Голубева, 112.ua.
Недвижимость – Оксана Гришина, внештатная журналистка
Категория «Социум»:
Качество жизни: общество и социальные инициативы – Светлана Ославская, Reporters.media
Здравоохранение – Анастасия Иванцов, LB.ua
Спорт – Дмитрий Кузубов, внештатный журналист
Экология – Татьяна Капустинская, Platfor.ma
Категория «Культура»:
Lifestyle: питание, мода, путешествия — Ярослава Куцай, внештатная журналистка
Кино и театр — Сергей Васильев, внештатный журналист и Роксана Рублевская, внештатная журналистка
Музыка — Алексей Батурин, «Фокус»
Издательское дело и литература — Марина Мойнихан, внештатная журналистка
Визуальное искусство — Дмитрий Кузубов, внештатный журналист
Победители в категории «Специальные номинации»:
Лучший редактор – Виталий Сыч, «Новое Время»
Открытие года – Ирина Маслюкова, портал «Гречка»
В новой номинации «За вклад в развитие журналистики» победила главный редактор издания «Зеркало недели» Юлия Мостовая. Наблюдательный совет конкурса определил ее как наиболее влиятельного профессионала для медиа рынка Украины.
Напомним, впервые в истории конкурса финальную церемонию решили провести в онлайн-формате.
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Фото: Presszvanie
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