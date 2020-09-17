Стали известны имена победителей премии PRESSZVANIE 2020

16 сентября объявлены победители конкурса для журналистов PRESSZVANIE. В шорт-лист вошли 54 журналиста, из которых 22 заняли первые места. Голосование за лучших продолжалось в течение двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Победителями премии PRESSZVANIE 2020 стали:

Категория «Бизнес»:

Агропромышленный комплекс – Ольга Шульга, деловое издание The Page

Экономическая политика: финансы, инвестиции – Денис Пристай, «Суспільне»

Промышленное производство: ГМК и промышленность – Ольга Кравченко, UAprom.info

Телекоммуникации и ІТ – Антон Кобылянский, внештатный журналист

Потребительские рынки – Алена Захарова, «Українські Новини» и Мария Бабенко, «Фокус»

Транспорт – Ната Штука, Forbes Ukraine и Ольга Кравченко, UAprom.info

Энергетика – Елена Голубева, 112.ua.

Недвижимость – Оксана Гришина, внештатная журналистка

Категория «Социум»:

Качество жизни: общество и социальные инициативы – Светлана Ославская, Reporters.media

Здравоохранение – Анастасия Иванцов, LB.ua

Спорт – Дмитрий Кузубов, внештатный журналист

Экология – Татьяна Капустинская, Platfor.ma

Категория «Культура»:

Lifestyle: питание, мода, путешествия — Ярослава Куцай, внештатная журналистка

Кино и театр — Сергей Васильев, внештатный журналист и Роксана Рублевская, внештатная журналистка

Музыка — Алексей Батурин, «Фокус»

Издательское дело и литература — Марина Мойнихан, внештатная журналистка

Визуальное искусство — Дмитрий Кузубов, внештатный журналист

Победители в категории «Специальные номинации»:

Лучший редактор – Виталий Сыч, «Новое Время»

Открытие года – Ирина Маслюкова, портал «Гречка»

В новой номинации «За вклад в развитие журналистики» победила главный редактор издания «Зеркало недели» Юлия Мостовая. Наблюдательный совет конкурса определил ее как наиболее влиятельного профессионала для медиа рынка Украины.

Напомним, впервые в истории конкурса финальную церемонию решили провести в онлайн-формате.

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Фото: Presszvanie

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