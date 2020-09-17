К юбилею «Фактов» на ICTV сняли серию сюжетов

К 20-летию информационной программы «Факты» на ICTV команда канала подготовила пять специальных сюжетов о работе проекта. Видео показывают в течение недели в вечерних выпусках в 18:45. Об этом сообщает пресс-служба канала.

В первом ролике, авторы рассказали о бывших журналистов «Фактов», которым программа дала старт в карьере. Среди известных «выпускников» проекта — автор и ведущая «Фактов недели» Оксана Соколова, бывшая пресс-секретарь Леонида Кучмы Алена Громницкая, пресс-секретарь главы МВД Андрей Шевченко, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Во втором сюжете корреспонденты «Фактов» рассказали о создании новостей — как получают комментарии от важных спикеров, сколько времени уходит на подготовку видео и как журналисты работают в горячих точках. «Когда в нашем сюжете есть пять спикеров, кажется, что мы их всех выстроили в ряд, они все ждали нас. Но на самом деле все не так. До того, как они дают согласие с нами общаться, мы обрываем десятки телефонов. Иногда ты не один уговариваешь, помогают информационные продюсеры», — поделилась корреспондент Оксана Михайлова.

Главной темой третьего сюжета стала социальная миссия «Фактов». В нем показали, насколько журналистика может быть действенной на примере четырех жизненных историй.

О лице и главном редакторе «Фактов» Елене Фроляк команда канала сняла документальный фильм, который будет опубликован 18 сентября в 9:00 на сайте fakty.com.ua, а в эфир выйдет в 9:15.

Напомним, Александра Кучеренко стала новой ведущей программы «Утро в большом городе» на ICTV.

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Фото: ICTV

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