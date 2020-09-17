Нацсовет изберет новых членов Наблюдательного совета НСТУ

Национальный совет утвердил новый календарный план проведения конференций общественных объединений и ассоциаций для определения членов Наблюдательного совета НСТУ, сообщается на сайте Нацсовета.

Прием заявлений от кандидатов в члены Наблюдательного совета НСТУ в сферах местного самоуправления, физического воспитания и спорта и журналистики длился с 16 по 22 марта. Однако из-за карантина Национальный совет вынужден был приостановить процесс избрания новых членов Набсовета от этих сфер.

Регулятор возобновляет процесс избрания членов Наблюдательного совета НСТУ в вышеизложенных сферах и вносит изменения в календарный план. Проведение конференций запланировано с 12 по 20 октября 2020.

Поскольку председателем счетной комиссии каждой из конференций должен быть член Национального совета (согласно разделу VI Порядка проведения конференций общественных объединений и ассоциаций, избрание членов Наблюдательного совета публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» и прекращение их полномочий), ими были избраны Елена Ницко и Татьяна Руденко.

Напомним, ранее глава правления НСТУ Зураб Аласания во время подкаста «Культури всього» заявил, что не будет больше подаваться на конкурс главы «Суспільного».

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Фото: Александра Йорк

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