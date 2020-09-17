Страничка в Instagram: как онлайновому СМИ сделать свой аккаунт успешным

Британскому онлайн-медиа The iPaper удалось в течение года существенно нарастить аудиторию в Instagram — с 5 тыс. подписчиков до 11 тыс. Как? Об этом рассказывает SMM-менеджер издания Таш Сэлмон.

Но сначала немного статистики. Почему, собственно, издания должны задействовать «лайтовый» Instagram, тогда как существуют более серьезные каналы типа Facebook и Twitter? Ответ дают аналитики: поскольку прогнозируется, что Instagram превзойдет Twitter в качестве источника новостей, медийщикам пора бы перестроиться с заметок, написанных телеграфным текстом, на контент, информирующий не только при помощи слов, но и фото и видео.

Отчет The Reuters Digital News Report 2020 показал, что представители всех возрастных групп, начиная с 2018 года, стали чаще использовать Instagram в качестве одного из основных источников новостей. В течение 2018 — 2020 гг. этот показатель вырос в два раза, что дает повод прогнозировать: Instagram, в качестве новостного источника, обгонит Twitter в 2021 г. Более того, Reels может стать достойным конкурентом TikTok, а это значит, что Instagram дает контент-мейкерам еще больше возможностей.

А теперь перейдем к самому главному: каким образом The iPaper вдвое вырос в Instagram менее чем за год… и продолжает расти?

Постоянство — ключ к успеху

Поскольку Instagram раньше не был приоритетом, пришлось разрабатывать стратегию с нуля. Мой предыдущий опыт работы в Metro.co.uk очень пригодился. Я знала, что бесполезно публиковать много сообщений в один день, а потом днями молчать. Поэтому моя главная задача заключалась в том, чтобы находить инфоповоды и публиковать сообщения последовательно и целенаправленно, хотя бы раз в день, чтобы сформировать привычки и ожидания аудитории.

Через некоторое время подписчики начали активничать, охваты — расти. Однако социальные сети непредсказуемы, поэтому не стоит бояться «эффекта американских горок», когда за подъемом приходит спад, и снова подъем — это норма. Главное, придерживаться вашего видения того, как должна выглядеть учетная запись, даже тогда, когда активность снижается.

Контент — король

The iPaper имеет онлайновую версию и печатную, поэтому я хотела показать эти две особенности в Instagram. Если вы зайдете в наш аккаунт, то увидите и фото, и иллюстратив с инфографикой — все это вы найдете и в печатной версии издания.

Также очень важно адаптировать контент. Если для Twitter я выбираю наиболее актуальные новости и формирую короткие заметки на их основе, то для Instagram я даю больше текста, сопровождая его снимками или каруселью снимков. В итоге наша учетная запись Instagram выглядит намного веселее, чем наша учетная запись в Twitter. И, конечно, для первой соцсети чаще выбирается более лайтовый по своей сути контент, чем для второй.

Все показатели имеют значение

11 тысяч подписчиков — это знак того, что мы движемся в правильном направлении. И очень важно отслеживать статистику не только в Instagram, но и статистику сайта, чтобы понимать, какие темы более всего нравятся аудитории. А потом уже на основе этого анализа можно формировать контент-план для соцсети.

Например, будучи политически беспристрастным изданием, мы пишем материалы для аудитории с различными политическими взглядами, но также мы помним, что все наши читатели, кроме политики, интересуются такими темами, как путешествия, высокие технологии, археологические находки и т.д. Так что темы наших постов варьируются от свитков 2000-летней давности до политических комментариев от карикатуриста Бена Дженнингса.

Stories вовлекают

В декабре 2019 года я решила протестировать стратегию Instagram Stories, основываясь на положительном опыте издания Metro.co.uk. Идея заключалась в том, чтобы новости озвучил на камеру профильный журналист. Я привлекла политического обозревателя Хлою Чаплэйн для этих целей. Теперь ее новостные выпуски в Stories регулярно собирают хорошую аудиторию. А недавно нами была запущена серия материалов под хэштегом #iexplained, в которой разнопрофильные репортеры в формате Stories рассказывают новости, исследуют определенные темы, волнующие читателей, берут интервью.

При создании контента для Stories, я хотела использовать наши редакционные таланты, и это сработало. Ведь главное правило журналистики еще никто не отменял: «людям всегда интересны люди». Ну и для журналистов, вынужденных работать из дому во время карантина съемки видео для соцсетей были и вызовом, и фаном одновременно!

А что на счет Reels?

На данный момент — это большой вопрос. Новинка пока тестируется и мной, и журналистами. Я хочу хорошенько разобраться, чем же Reels существенно отличается от TikTok. Я не обещаю, что в ближайшее время мы удивим своих читателей танцевальными видео, однако в Reels мы смогли бы продолжить нашу серию #iexplained. В любом случае это еще одна возможность проявить себя и свое медиа.

Читайте также:

Фото: скриншот аккаунта The iPaper

На основе материалов journalism.co.uk

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!