Эффективный инфлюенс-маркетинг: что нужно знать брендам при работе с блогерами

На прошедшей 10 сентября 2020 года онлайн-конференции Future Lab 11 выступил певец, телеведущий, инфлюенсер Владимир Дантес, который поделился своими наблюдениями в активно развивающейся ныне сфере инфлюенс-маркетинга. Владимир проанализировал взаимоотношения между брендами, инфлюенсерами и подписчиками, сделал несколько важных выводов и дал пару дельных советов для каждой из заинтересованных в диджитал-рекламе сторон.

Почему во время карантина вырос спрос на услуги инфлюенсеров?

У меня есть несколько вариантов ответов на этот вопрос. И первый — на ТВ ничего нового не снимали во время карантина.

Второй: многие компании сокращали бюджеты, сворачивали рекламные кампании на ТВ, но все равно нужно было рекламироваться, поэтому предпочтение отдавалось соцсетям.

Третий: люди стали проводить больше времени онлайн, прежде всего потому, что хотели узнать больше о пандемии, узнавать свежие новости, читать истории заболевших и выздоровевших людей и т.д., поэтому выгодно было создавать диджитал-рекламу.

Четвертый: инфлюенсеры сильно активизировались в период карантина, особенно представители творческих профессий, которые прекратили давать концерты, сниматься в кино и на ТВ. Однако сидеть сложа руки не хотел никто. В итоге они разделились на два лагеря: одни посвятили контент коронавирусу и всему, что с ним связано; вторые создавали развлекательный контент. Следуя из вышесказанного, самые активные блогеры начали кооперироваться, что обеспечивало им весьма большие охваты.

Топовые темы на сегодня

Люди ждут от блогеров развлечений, искренности и поддержки. Они ценят тех блогеров, которые ведут себя максимально естественно. А еще пользователи соцсетей обожают истории любви, и не важно, какая это любовь: к людям, животным, природе, стране…

Однако я считаю, что за время карантина люди стали очень избалованными, т.е. более требовательными к инфлюенсерскому контенту и более избирательными.

Ошибки, которые часто делают инфлюенсеры

Люди сегодня очень остро реагируют на сексистские высказывания, на нетолерантное и в целом неадекватное поведение. Были случаи, когда бренды разрывали контракты с блогерами, позволявшими себе подобного рода выходки. Самый яркий пример — рэпер Джиган, которого я бы назвал «амбассадором карантина» и который круто облажался, но достойно вышел из ситуации, создал новый трек и даже снял клип.

Некоторые ежедневно размещали слишком много рекламы. Например, одна инфлюенсер в день выдавала по 8 рекламных постов — это перебор.

Но я не могу утверждать, что к «провинившимся» блогерам не обратились бренды-конкуренты. Также мне известны примеры, когда на хайпе, наоборот, количество подписчиков таких инфлюенсеров увеличивалось. Особенно у тех, кому хватило духу признать свои ошибки и публично извиниться.

Какие ошибки допускают бренды в ходе коллаборации, и как их избежать

Бренды не понимают, как сделать рекламу максимально нативной. Они считают, что снимать рекламный ролик с блогером нужно по таким же принципам, как и рекламу для ТВ. И вообще не видят разницы между ТВ и соцсетями. Мне, к примеру, присылали огромные тексты, утвержденные пиарщиками, маркетологами и юристами, и написанные таким языком, на котором нормальные люди не говорят.

Бренды не доверяют блогерам. Если вы обращаетесь к инфлюенсеру, то дайте ему возможность действовать так, как он считает нужным, ведь он лучше вас знает свою аудиторию. Просто напишите краткое техзадание, где перечислите те вещи, которые вы хотите осветить, а далее — дело за блогером. Тем более, что подписчики хотят видеть максимально красивую, нестандартную рекламу. Они хотят видеть, что ты заморочился над концепцией рекламного поста и стараешься как-то необычно преподнести им информацию.

Бренды считают, что их лого и слоган должны быть в ролике едва ли в каждом кадре. Люди на такое весьма негативно реагируют, потому что они целыми днями видят именно такую рекламу.

Не все бренды готовы на юморную подачу рекламы. Все слишком серьезны. Но именно юмор и простота обеспечивают большие охваты.

Правила хорошего инфлюенсера

У меня есть свой «кодекс инфлюенсерской чести». Поэтому делюсь своими правилами.

Я должен пользоваться тем, что рекламирую, в противном случае мне придется врать людям, а я этого не хочу. Я не сотрудничаю с букмекерами, потому что их деятельность нелегальна, а еще я не хочу, чтобы моих подписчиков обирали на тотализаторе, отдавая мне 25% с их проигрыша. Я сам создаю рекламу и делаю ее максимально интересной для моих подписчиков. Я размещаю рекламу аккуратно, с определенной периодичностью. Если бренды захотят поставить меня в строгие рамки, я предлагаю такой контент помечать как рекламный. Это будет по-честному. Но в таком случае бренду не стоит ждать суперохватов.

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Фото: Instagram

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