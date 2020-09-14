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Законопроект «О медиа» появился в повестке дня Верховной Рады

от Telekritika
От Telekritika 305
Главная Новости Законопроект «О медиа» появился в повестке дня Верховной Рады

Его планируют рассмотреть через две недели.

Верховная Рада Украины планирует рассмотреть в первом чтении законопроект «О медиа». Согласно предварительному плану работы парламента, законопроект рассмотрят на пленарной неделе, которая пройдет с 29 сентября по 2 октября. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Напомним, в июле спикер парламента Дмитрий Разумков спрогнозировал, что законопроект «О медиа» рассмотрят осенью.

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Фото: Александра Йорк

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