Законопроект «О медиа» появился в повестке дня Верховной Рады

Верховная Рада Украины планирует рассмотреть в первом чтении законопроект «О медиа». Согласно предварительному плану работы парламента, законопроект рассмотрят на пленарной неделе, которая пройдет с 29 сентября по 2 октября. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Напомним, в июле спикер парламента Дмитрий Разумков спрогнозировал, что законопроект «О медиа» рассмотрят осенью.
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Фото: Александра Йорк
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