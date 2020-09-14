Финальная церемония премии Presszvanie впервые пройдет онлайн

Вечером 16 сентября пройдёт юбилейная 15-я церемония награждения премии Presszvanie. Впервые в истории конкурса финальная церемония состоится в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Главная интрига церемонии – новая номинация «За вклад в развитие журналистики». Сейчас за победу в ней соревнуются генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, главный редактор издания «Зеркало недели» Юлия Мостовая и основательница «Украинской правды» Алена Притула. Номинация определяет профессионалов, которые «с нуля» построили медиарынок независимой Украины и продолжают его выстраивать.

В этом году в конкурсе приняли участие 149 номинантов в 20 номинациях. 409 материалов оценивали 34 члена жюри.

Прямая трансляция церемонии награждения начнется в 19:30 на YouTube-канале премии.

Напомним, журналисты Украины, Азербайджана и России номинированы на премию Free Media Awards 2020.

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Фото: Presszvanie

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