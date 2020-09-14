На канале «Дом» запустят фактчекинговую программу

Новая программа-расследование «Давайте проверим» на канале «Дом» расскажет, как создаются фейки, и разоблачит те, которые активно тиражируются. Об этом сообщает UATV. Займется этим журналистка и экс-спикер СБУ, ведущая Марина Остапенко, которая хорошо знает механизм работы данного информационного оружия.

«Фейки были всегда, это подтверждают истории, о которых мы будем рассказывать в нашей исторической рубрике, — говорит Остапенко. — Но если раньше это были единичные случаи, то с развитием технологий, с тем бумом, который сейчас переживает медиапространство, они стали обычным явлением. Распространением ложной информации не гнушаются ни продавцы товаров, ни политики, ни СМИ. В этом им успешно помогают соцсети. И я очень хорошо понимаю людей, которым сложно отличить правду от специально подготовленной манипуляции. Наша программа как раз и предназначена для того, чтобы помочь зрителю разобраться — где правда, а где ложь».

Напомним, летом телеканал «Дом» запустил линейку программ. Их цель – информировать жителей оккупированных территорий о том, что происходит в стране и в мире на самом деле.

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Фото: «Дом»

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