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В Минске задержали троих журналистов

от Telekritika
От Telekritika 323
Главная Новости В Минске задержали троих журналистов

Их отправили в следственный изолятор.

Журналисты Александр Васюкович, Влад Гридин и Егор Калягин провели ночь в следственном изоляторе на улице Окрестина в Минске. Об этом сообщает «Радио Свобода». Журналисты были задержаны 13 сентября в 21:00 в минском баре «1067», их обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии, дата судебного разбирательства пока неизвестна.

Васюкович сидел в баре с Гридиным и Калягиным, рассказала очевидица событий. После того как мужчины вышли покурить и вернулись в бар, за ними вошли 6-7 человек в балаклавах. Журналистов задержали, а их оборудование конфисковали. Журналистов доставили во Фрунзенский РОВД.

Напомним, следственный комитет Беларуси отказался расследовать массовые задержания журналистов.

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Фото: «Телекритика»

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