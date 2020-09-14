Film.ua Group и канал «Украина» завершили съемки детективной драмы «Отважные»

Съемочный период проекта Film.ua Group и канала «Украина» — детектива «Отважные» — завершен. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Работа над фильмом заняла десять месяцев, за 126 смен сняли 40 серий.

Фильм рассказывает о подразделении по борьбе с домашним насилием, которое было создано на волне обновления работы правоохранительных органов. Его возглавляет капитан полиции Инга Николаевна Долинская, она боролась за создание подразделения и разработала основные принципы его работы. Ее правая рука – майор Рената Маркович, криминалист, длительное время сотрудничала с Интерполом. Ульяна Беляк – IT-специалист подразделения, находит для следователей информацию, которую невозможно быстро получить официальным путем. Соломия Дидух – психолог подразделения, в работе Соломия отзывчивая, тактичная и порядочная, но, как и каждая из четырех женщин-следователей, имеет свой «скелет в шкафу». Следователей ждут сложные и запутанные дела и непростые жизненные истории. Кроме внешнего врага, каждая должна преодолеть и внутреннего, свою боль.

«Отважные» – первый украинский сериал, который раскрывает тему домашнего насилия. Первые 18 серий картины уже были показаны в апреле этого года на канале «Украина». Сериал получил высокие рейтинги: фильм еженедельно держал лидерство слота по нескольким аудиториям. Премьера новых серий состоится в ноябре.

Иногда истории кажутся очень страшными, но в сюжетах ничего не придумано. «Все истории – из жизни, а именно – из криминальной хроники. И что очень важно, после принятия закона о домашнем насилии уже начали выносить первые решения и приговоры семейным агрессорам», – рассказала главный редактор проекта Ольга Артюх. Благодаря проекту многие узнали, что делать и куда обращаться за помощью. Ведь в конце каждой серии предоставлен телефон горячей линии международной правозащитной организации «Ла Страда», которая поддерживает жертв насилия.

В главных ролях: Ирина Лановенко, Александра Лютая, Дарья Петрожицькая, Александра Гончарова, Андрей Мерзликин, Вячеслав Василюк, Александра Польгуй, Виталий Деревянчук, Александр Норчук, Максим Канюка, Владислав Гончаров, Ангелина Степаненко.

Режиссеры – Максим Гуленко, Павел Мащенко, Андрей Осмоловский. Продюсеры – Виктория Корогод, Елена Канишевская, Оксана Туник, Ирина Костюк, Юлия Мищенко. Оператор-постановщик – Владимир Остапец. Главный автор сценария – Юлия Мищенко. Над сценарием также работали – Ольга Артюх, Марк Шпарбер, Антонина Пиховшек, Оксана Савченко, Тамара Никитчина, Екатерина Пекур, Татьяна Ерескина, Сергей и Наталья Шевченко, Инга Балицкая, Лана Иваница, Ирина Феофанова.

Напомним, канал «Украина» и компания Filmstream работают над четырехсерийной картиной «Добрая душа». Одну из знаковых ролей в новом проекте воплотит ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов.

Читайте также:

Фото: канал «Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!