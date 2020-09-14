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YouTubе-канал «1+1» набрал 2 миллиона пользователей

от Telekritika
От Telekritika 377
Главная Диджитал YouTubе-канал «1+1» набрал 2 миллиона пользователей

За 10 лет контент канала суммарно собрал более 1,2 млрд просмотров.

В сентябре YouTube-канал «1+1» пересек отметку в 2 млн подписчиков. Это третий YouTube-канал холдинга 1+1 media, который имеет такое количество подписчиков: среди YouTube-аудитории также пользуются большой популярностью официальный канал песенного талант-шоу «Голос країни» и информационной программы ТСН. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

«2 млн подписчиков – это тот результат, когда качественный контент, помноженный на профессионализм команды 1+1 Digital, которая занимается развитием YouTube-канала «1+1», приводит к постоянно растущему интересу аудитории. Считаем, это еще один замечательный подарок телеканалу «1+1» к 25-летию», — говорит Анна Ткаченко, директор 1+1 Digital и Инновации.

YouTube-канал «1+1» содержит выпуски всех программ, фильмов и сериалов, которые транслируются на одноименном телеканале. Профиль телеканала «1+1» появился на видеоплатформе в 2009 году, за 10 лет контент канала суммарно собрал более 1,2 млрд просмотров. По количеству подписчиков он входит в пятерку самых популярных на видеохостинге профилей больших общенациональных каналов. Сейчас канал насчитывает около 9,5 тыс. видео.

Напомним, в мае YouTube-канал ТСН набрал 2 миллиона подписчиков.

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Фото: 1+1 media

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