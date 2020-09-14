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Стартовали съемки нового сезона «Вар’яти-шоу»

от Telekritika
От Telekritika 124
Главная Новости Стартовали съемки нового сезона «Вар’яти-шоу»

Премьера состоится в октябре на Новом канале.

В эти выходные стартовали съемки пятого телесезона «Вар’яти-шоу», который выйдет на Новом канале. К юбилею пополнилась команда проекта, видоизменили баттлы и решили показать зрителям закулисье съемок. Об этом пишет пресс-служба Нового канала.

«В нашей команде появились новые лица, — рассказывает глава коллектива Сергей Притула. — В прошлом году мы познакомились с молодыми украиноязычными стендаперамы. Привлекали их к нашим концертам. Во всех городах зрители их воспринимали очень положительно. Поэтому мы решили дать ребятам возможность заявить о себе в эфире Нового канала.

Еще артисты видоизменили баттлы с Владзьо, теперь каждую программу будут приглашать звезд отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, недавно Сергей Притула официально заявил, что больше не является участником коллектива «Вар’яти-шоу». Новый канал отмечает, что в эфире пятого сезона Притула еще появится. 

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Фото: Новый канал

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