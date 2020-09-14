Как прошел третий эфир «Танців з зірками»

На телеканале «1+1» состоялся третий прямой эфир танцевального шоу «Танці з зірками». Вечер, посвященный теме любви, запомнился зрителям признанием Тараса Цымбалюка, вальсом Надежды Мейхер и выступлением Ольги Фреймут, пишет пресс-служба канала.

Третий выпуск «Танців з зірками» продемонстрировал высокие показатели телесмотрения, став лучшей программой недели. Доля выпуска по аудитории 18-54 (50+) составила 20,2%, рейтинг — 4,5%. Охват эпизода по аудитории 4+ (Украина) составил 4,2 миллиона телезрителей. Телеканал «1+1» стал лидером дня с долей 12,9%.

Тарас Цымбалюк после исполнения джайва пригласил на паркет свою девушку Тину, подарил розы, и встав на одно колено, сделал предложение руки и сердца.

Прошлый эфир также был полон постановок, признаний звезд и оценок судей. Так, актер Арам Арзуманян посвятил сальсу своей жене Кристине, устроив Болливуд на паркете.

Рок-дива Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнили фокстрот, который певица посвятила своему мужу Валу. Перед выступлением Юля призналась, что муж стал ее первой любовью, вытянув ее из депрессии. Рок-дива воплотила на паркете собственную историю чувств — от полного одиночества до безумной влюбленности. После номера Юлия и Дмитрий не сдерживали эмоции и расчувствовались до слез.

А Надежда Мейхер, которая бросила вызов Санте Димопулос, станцевала вальс под хит Whitney Houston «I Will Always Love You», который посвятила мужу. В видео-визитке Надя впервые показала архивные семейные фотографии и рассказала о знакомстве, которое изменило ее жизнь. И впервые на шоу муж Надежды Мейхер обратился к актрисе в видео-обращении и пожелал ей успехов на паркете. Григорий Чапкис был настолько поражен чувственным номером Надежды, что подарил ей букет роз и свою книгу.

А главная конкурентка Надежды Санта исполнила страстную и откровенную румбу под трек Enrique Iglesias «Ring My Bells», которую посвятила любимому. А перед выступлением певица показала эксклюзивные кадры свадьбы с мужем Игорем, который пришел ее поддержать в этот вечер на шоу. Приглашенная судья Надя Дорофеева назвала Санту «Джокером» в этом сезоне и вместе с Екатериной Кухар поставили паре по 10 баллов.

В третьем эфире впервые на паркет шоу вышли телеведущая Оля Фреймут и её партнер Илья Падзина, которые ранее танцевали из дома на самоизоляции. В видео-визитке телеведущая призналась, что сама сделала предложение своему мужу и показала эксклюзивные кадры со свадьбы. Судьи не слишком высоко оценили номер Оли, а Екатерина Кухар сказала, что самба ей же не покорилась.

В третьем прямом эфире к тройке судей присоединилась Надя Дорофеева, а встречал пары на балконе певец, муж Нади Дорофеевой — Владимир Дантес. Специальным гостем третьего эфира стала NK со своим новым хитом.

По результатам оценок судей и зрительского голосования на этой неделе шоу покинула Слава Каминская и Дмитрий Дикусар.

Читайте также:

Фото: «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!