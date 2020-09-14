«Основа Фильм Продакшн» снимает для СТБ фильм «Мама»

Телеканал СТБ и компания «Основа Фильм Продакшн» приступили к съемкам 4-серийной драмы «Мама». Премьера проекта в эфире СТБ запланирована на 2021 год. Об этом пишет пресс-служба вещателя.

Главная героиня фильма Нина Петровна живет с семьей в Житомире. В тот момент, когда ее сын Виталий Швыдченко ушел добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирной жизни Нины Петровны поселилась война. В один из обычных дней она узнает, что Виталий оказался в плену. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка ― отправиться самостоятельно на его поиски. Нине Петровне предстоит проделать долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местной власти, встретиться лицом к лицу с врагом.

Продюсеры: Татьяна Куц, Виктория Горенштейн

Авторы сценария: Валентина Руденко, Тарас Ткаченко, Николай Рыбалка

Режиссер-постановщик: Тарас Ткаченко

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Тамара Антропова, Михаил Кришталь, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева и др.

Напомним, StarLight Production для телеканала СТБ снимает серию четырехсерийных романтических сериалов, которые будут выходить каждую пятницу на протяжении осени.

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Фото: СТБ

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