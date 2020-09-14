НовостиТВ

«Основа Фильм Продакшн» снимает для СТБ фильм «Мама»

от Telekritika
От Telekritika 54
Главная Новости «Основа Фильм Продакшн» снимает для СТБ фильм «Мама»

Премьера запланирована на 2021 год.

Телеканал СТБ и компания «Основа Фильм Продакшн» приступили к съемкам 4-серийной драмы «Мама». Премьера проекта в эфире СТБ запланирована на 2021 год. Об этом пишет пресс-служба вещателя.

Главная героиня фильма Нина Петровна живет с семьей в Житомире. В тот момент, когда ее сын Виталий Швыдченко ушел добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирной жизни Нины Петровны поселилась война. В один из обычных дней она узнает, что Виталий оказался в плену. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка ― отправиться самостоятельно на его поиски. Нине Петровне предстоит проделать долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местной власти, встретиться лицом к лицу с врагом.

Продюсеры: Татьяна Куц, Виктория Горенштейн

Авторы сценария: Валентина Руденко, Тарас Ткаченко, Николай Рыбалка

Режиссер-постановщик:  Тарас Ткаченко

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Тамара Антропова, Михаил Кришталь, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева и др. 

Напомним, StarLight Production для телеканала СТБ снимает серию четырехсерийных романтических сериалов, которые будут выходить каждую пятницу на протяжении осени.

Читайте также:

На СТБ выйдет ток-шоу «О чем молчат женщины»
Ведущим «Детектора лжи» на СТБ стал Дмитрий Карпачев
СТБ приступил к съемкам реалити «Холостячка»
«Неймовірна правда про зірок» открывает новый сезон на СТБ
На СТБ начались съемки десятого сезона «МастерШеф»

Фото: СТБ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Суспільне» объявило состав жюри Нацотбора на детское «Евровидение-2020»

07.09.2020

«Интер» покажет концерты фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала»

26.08.2020

Об участии Фреймут в «Танцях з зірками» станет...

25.08.2020

Пограничники не пустили в Беларусь 17 журналистов

20.08.2020

Рекламные доходы стримингов выросли на 31% во втором...

18.08.2020

Канал «Украина» будет транслировать матч «Шахтер» — «Динамо»

18.08.2020

Euronews локализовался в Грузии

03.09.2020

Украину на детском «Евровидение-2020» представит Александр Балабанов

08.09.2020

Премьеру «Танців з зірками» посмотрели 4,5 млн зрителей

31.08.2020

Канал «2+2» покажет матч «Динамо» — «АЗ Алкмаар»

09.09.2020
Avatar