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Состоится внеплановая проверка NewsOne – Нацсовет

от Telekritika
От Telekritika 615
Главная Новости Состоится внеплановая проверка NewsOne – Нацсовет

Из-за высказываний ведущих передачи «Протистояння».

Решением от 17 сентября регулятор назначил ООО «Новини 24 години» (логотип «NEWSONE») внеплановую проверку, сообщается на сайте Нацсовета.

Основанием для нее стали высказывания ведущих передачи «Протистояння» Пиховшека и Панченко, имеющих признаки нарушения презумпции невиновности подозреваемого, обвиняемого или предрешающие решения суда, а также пренебрежение законодательными нормами по распространению объективной информации.

Передача транслировалась в прямом эфире 28.08.2020 во временном промежутке с 19.01 до 19.59 и с повторами 29.08.2020 и 30.08.2020. В ней говорилось о факте совершения Сергеем Стерненко уголовного преступления, причем указанное лицо было названо «убийцей».

Поскольку по состоянию на 28 — 30.08.2020 не было установлено обвинительного приговора суда, который бы вступил в законную силу, подобные утверждения являются признаком нарушения основ презумпции невиновности и обеспечение доказанности вины, а также признаком нарушения лицензиатом требований пунктов а), в) и с) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Напомним, информировать о событиях Украины и мира на Newsone теперь будет новая ведущая — Ольга Паращук.

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Фото: Newsone

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