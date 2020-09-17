Состоится внеплановая проверка NewsOne – Нацсовет

Решением от 17 сентября регулятор назначил ООО «Новини 24 години» (логотип «NEWSONE») внеплановую проверку, сообщается на сайте Нацсовета.

Основанием для нее стали высказывания ведущих передачи «Протистояння» Пиховшека и Панченко, имеющих признаки нарушения презумпции невиновности подозреваемого, обвиняемого или предрешающие решения суда, а также пренебрежение законодательными нормами по распространению объективной информации.

Передача транслировалась в прямом эфире 28.08.2020 во временном промежутке с 19.01 до 19.59 и с повторами 29.08.2020 и 30.08.2020. В ней говорилось о факте совершения Сергеем Стерненко уголовного преступления, причем указанное лицо было названо «убийцей».

Поскольку по состоянию на 28 — 30.08.2020 не было установлено обвинительного приговора суда, который бы вступил в законную силу, подобные утверждения являются признаком нарушения основ презумпции невиновности и обеспечение доказанности вины, а также признаком нарушения лицензиатом требований пунктов а), в) и с) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Напомним, информировать о событиях Украины и мира на Newsone теперь будет новая ведущая — Ольга Паращук.

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Фото: Newsone

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