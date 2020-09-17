ICTV начал съемки 2 сезона «Юрчишиных»

Стартовали съемки 2 сезона комедийного сериала «Юрчишины» с Георгием Делиевым в главной роли. Производством нового сезона занялась компания IQ Production. Об этом пишет пресс-служба канала ICTV.

«Юрчишины» — динамичная комедия о непростых отношениях бывшего заключенного по кличке Ник-Ник (Георгий Делиев) со своей семьей, о его приключениях с товарищем Гирей, а также о полицейских авантюрах его сына Игоря. Вернувшись из тюрьмы, глава семейства узнает, что его сын Игорь живет совершенно «не по понятиям». Сын стал патрульным. Дочь Ник-Ника Елена никак не может найти свое место в жизни, а внук Тарас постоянно впутывает дедушку в свои проблемы.

Во втором сезоне, кроме знакомых персонажей, появятся еще и новые герои. Так, по сюжету, из Италии вернется бывшая жена Ник-Ника.

Режиссером-постановщиком нового сезона стал Олег Зборовский, шоуранер проекта ICTV «Казаки. Абсолютно лживая история», премьера которого ожидается на канале в скором времени.

Семью Юрчишиных зрители увидят в исполнении актеров: Георгий Делиев, Владимир Канивец, Валентина Вовченко, Святослав Жмурко.

Оператор-постановщик — Николай Илюшин.

Сценаристы — Алексей Васильев, Павел Евчук, Юрий Русин, Григорий Рыцкий, Дмитрий Залоец, Владимир Евчук.

Генеральные продюсеры — Оксана Иванюк, Сергей Атрощенко, Виктор Медведский.

Продюсеры ICTV — Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз.

Премьера на телеканале ICTV запланирована на следующий год.

Напомним, Александра Кучеренко будет вести рубрику «33 за 3» в передаче «Утро в большом городе» на ICTV.

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Фото: ICTV

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