Нацсовет продлил разрешения на временное вещание «Радио 49 параллель» и телеканалу «ICTV»

Национальный совет возобновила разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания ООО «Сорок девятая параллель», («Радио 49 параллель наша музыка ваше удовольствие»), и ООО «Международная коммерческая телерадиокомпания» (ICTV), в связи с завершением срока действия. Об этом сообщает Нацсовет.

Также были внесены изменения в разрешения на временное вещание ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины». Соответствующие решение регулятор принял на заседании 17 сентября.

Так, «Радио 49 параллель» выданы разрешения на вещание еще на год на таких частотах: 88,2 МГц в Горняке, 96,8 МГц в Дружковке, 92,3 МГц в Светлодарске, 100,5 МГц в Торецком Донецкой области, 99,4 МГц в Камышевахе Попаснянского района Луганской области.

«ICTV» продолжит транслировать свои программы на 29 ТВК в Краматорске Донецкой области.

По ходатайству ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины», г. Киев (логотип «ДОМ»), Национальный совет аннулировал разрешения на временное вещание с использованием 37 ТВК в г. Покровске Донецкой области, 12 ТВК в с. Подгоровке Старобельского района (DVB-T / T2), 5 ТВК в поселке Широком Станично-Луганского района Луганской области (DVB-T / T2), 25 ТВК в пгт Чаплинцы Херсонской области. Зато выданы разрешения на временное вещание на этих телеканалах ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины», г. Киев (логотип «UA»).

Напомним, стартовали съемки 2 сезона комедийного сериала «Юрчишины» на ICTV.

Читайте также:

Фото: Александра Йорк

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!