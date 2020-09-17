Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Рысь»

В воскресенье, 20 сентября, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера новой 4-серийной мелодрамы «Рысь», совместного проекта FILM.UA Group и телеканала «Украина», пишет пресс-служба вещателя.

Эти трое познакомилась в детском лагере – Аня, Саша и Марина, которую из-за рыжих волос прозвали Рысью. Марина поняла, что любит Сашку слишком поздно – парень уже начал встречаться с Аней. Но дружба этой тройки закончилась вместе с окончанием лета. Через десять лет Марина и Саша снова встретились. Пара поженилась и жила счастливо ровно до того момента, пока на горизонте снова не появилась Аня, которую парень любил все эти годы. Марина спокойно собрала свои вещи и ушла. Со временем она стала признанным кардиохирургом, встретила прекрасного молодого человека и вышла за него замуж. Но спустя много лет судьба снова свела троих вместе.

Роль Марины исполнила актриса Анастасия Иванова. Девушка признается, что очень ждет премьеру картины и называет проект «Рысь» абсолютной магией. В любовный треугольник вместе с героиней Анастасии также попадут персонажи Влада Никитюка и Анастасии Цымбалару. Кроме того, в картине снялись Прохор Дубравин, Галина Кобзарь-Слободюк, Александр Попов и другие популярные артисты.

Съемки картины должны были вестись еще весной, но из-за карантина их пришлось перенести на лето.

Оператор-постановщик – Маркиян Канюка. Сценаристы – Надежда Комаровская, Алексей Сиволап. Продюсеры: Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Татьяна Носенко. Производством картины занимались компания FILM.UA Group и телеканал «Украина». Съемки проходили в Киеве и Киевской области летом 2020 года.

Напомним, в июне стартовали съемки четырехсерийной мелодрамы «Рысь».

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Фото: Канал «Украина»

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