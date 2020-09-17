Нацсовет утвердил план проведения выездных проверок на IV квартал 2020

Национальный совет утвердил план проведения выездных проверок на IV квартал 2020 года и внес изменения в планы за предыдущие кварталы, сообщается на сайте Нацсовета.

С плана проведения выездных проверок телерадиоорганизаций на III квартал 2020 года, утвержденного решением Национального совета от 21.05.2020 № 633, изъяты пункты 1 — 55, 57, 59 — 60, 62 — 74 в связи с действием карантина и ограничительных мероприятий.

Также учитывая ограничительные противоэпидемические мероприятия, а также учитывая полученные письма от КО «Редакция Городищенского районного радиовещания «Голос Городищины », г. Городище Черкасской обл., регулятор решил изъять и пункт 120 с Плана проведения выездных проверок телерадиоорганизаций на IV квартал 2019 года, утвержденного решением Национального совета от 12.07.2019 № 812.

Напомним, Национальный совет возобновил разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания ООО «Сорок девятая параллель» и ООО «Международная коммерческая телерадиокомпания» (ICTV).

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Фото: Александра Йорк

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