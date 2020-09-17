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Нацсовет утвердил план проведения выездных проверок на IV квартал 2020

от Telekritika
От Telekritika 373
Главная Новости Нацсовет утвердил план проведения выездных проверок на IV квартал 2020

Из плана изъяли ряд пунктов.

Национальный совет утвердил план проведения выездных проверок на IV квартал 2020 года и внес изменения в планы за предыдущие кварталы, сообщается на сайте Нацсовета.

С плана проведения выездных проверок телерадиоорганизаций на III квартал 2020 года, утвержденного решением Национального совета от 21.05.2020 № 633, изъяты пункты 1 — 55, 57, 59 — 60, 62 — 74 в связи с действием карантина и ограничительных мероприятий.

Также учитывая ограничительные противоэпидемические мероприятия, а также учитывая полученные письма от КО «Редакция Городищенского районного радиовещания «Голос Городищины », г. Городище Черкасской обл., регулятор решил изъять и пункт 120 с Плана проведения выездных проверок телерадиоорганизаций на IV квартал 2019 года, утвержденного решением Национального совета от 12.07.2019 № 812.

Напомним, Национальный совет возобновил разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания ООО «Сорок девятая параллель» и ООО «Международная коммерческая телерадиокомпания» (ICTV).

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Фото: Александра Йорк

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