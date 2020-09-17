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Матч «Динамо» — «А3» на YouTube-канале FootballHub посмотрело 170 000 зрителей

от Telekritika
От Telekritika 343
Главная МедиатусовкаLight news Матч «Динамо» — «А3» на YouTube-канале FootballHub посмотрело 170 000 зрителей

Трансляция вышла в №3 на YouTube Trends.

15 сентября 2020 в Киеве на стадионе «Олимпийский» состоялась встреча команд «Динамо» и «А3 Алкмар». С учетом карантинных ограничений, матч проходил при пустых трибунах. Об этом пишет пресс-служба 1+1 media.

Специально к матчу команда спортивного портала FootballHub, что входит в 1+1 media, подготовила трансляцию на YouTube-канале. Зрители имели возможность получить анализ событий в прямом эфире от журналистов FootballHub как в течение, так и после завершения матча.

Через несколько минут после начала матча на YouTube-канале смотрело 105 тыс. зрителей, и впоследствии их количество достигло 170 тыс. человек. Сама трансляция меньше чем за сутки собрала 779 тыс. просмотров и попала на третье место в трендах YouTube. А на канале после этого стало на 27 тыс. подписчиков больше — пока на FootballHub на YouTube подписано 377 тыс. человек.

Напомним, год назад у канала спортивного проекта FootballHub свыше 185 тысяч подписчиков.

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Фото: unsplash

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