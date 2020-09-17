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Алла Мазур появилась на обложке Marie Claire

от Telekritika
От Telekritika 383
Главная Новости Алла Мазур появилась на обложке Marie Claire

В журнале также вышло большое интервью телеведущей.

Ведущая «ТСН. Тиждень» Алла Мазур появилась на обложке журнала Marie Claire, сообщается на сайте.

«Новый выпуск французского издания посвящен силе духа и смелости быть откровенными, — какой и есть главная героиня, любимица миллионов Алла Мазур. Алла призналась, что борьба и победа над онко разделила ее жизнь на «до» и «после». И этот день рождения для нее не похож на все предыдущие» — пишут в релизе.

В журнале также вышло большое интервью Аллы о пережитом, о страхах, личном опыте и о ценности жизни.

«Привет, мой новый год! Я жива — и это наибольшее достижение прошлого года. Постояла мысленно на краю — и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую — и почувствовала, что этой свободой можно поделиться и поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии. Но шанс выздороветь — есть. И чем раньше начать — тем выше» — сказала Алла Мазур.

Напомним, осенью 2019-го у ведущей программы «ТСН. Тиждень» телеканала «1+1» Аллы Мазур обнаружили злокачественную опухоль. 

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Фото: Facebook-страница Аллы Мазур, Marie Claire

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