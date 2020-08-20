Оливия Уайлд срежиссирует фильм для Marvel

Оливия Уайлд подписала контракт с Sony Pictures на разработку и постановку кинопроекта для Marvel, сообщили источники Variety.

Представители Sony и Marvel никак не прокомментировали проект. Variety, в свою очередь, пишет, что последние месяцы возникли слухи о том, что Sony разрабатывает фильм о женщине-пауке.

Титул женщины-паука принадлежал нескольким персонажам комиксов Marvel, начиная с Джессики Дрю в 1970-х годах, а также Мэри-Джейн Уотсон и Гвен Стейси. Версия персонажа «Паук-Гвен» недавно появилась в анимационном фильме «Человек-паук: через вселенные», озвученном Хейли Стейнфельд.

В прошлом году Уайлд дебютировала в качестве режиссера в полнометражном кино с фильмом «Образование», который был номинирован на Гильдию писателей Америки за сценарий. Уайлд также вскоре будет снимать триллер «Не волнуйся, дорогая» с Флоренс Пью, Крисом Пайном, Шайей ЛаБафом и Дакотой Джонсон в главных ролях.

В мае издание Variety впервые сообщило, что С.Дж. Кларксон разработает первый фильм из каталога Marvel, сосредоточенный на женском персонаже. В то время инсайдеры заявили, что скорее всего фильм будет основан на комиксе «Мадам Веб».

Напомним, ранее стало известно, что Sony не готова делить прибыль 50/50 за фильмы с Питером Паркером и намерена прекратить сотрудничество с Marvel Studios и Disney.

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Фото: Film Magic

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