Netflix тестирует воспроизведение в случайном порядке

Сервис потоковой передачи Netflix тестирует новую кнопку Shuffle, которая позволит зрителям смотреть сериалы и фильмы в случайном порядке. На данный момент функция доступна для пользователей смарт ТВ и ТВ-приставок (включая Roku). Об этом сообщил Deadline.

Netflix начал тестирование новой функции в июле. TechCrunch написал, что стриминг хотел таким образом помочь зрителям найти новый контент, соответствующий их предпочтениям и вкусам. Останется ли кнопка Shuffle на сервисе на постоянной основе — еще неизвестно.

Случаный порядок решили добавить также для улучшения пользовательского опыта. Ранее Netflix по этому же причине предоставил возможность отключить автовоспроизведение.

Напомним, 26 августа на платформе Netflix состоится премьера документального фильма «Восходящий Феникс» (Rising Phoenix) об истории Паралимпийских игр.

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Фото: The Verge

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