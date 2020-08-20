НовостиТВ

На канале «Украина» состоится премьера мелодрамы «Незабытая»

от Telekritika
От Telekritika 491
Главная Новости На канале «Украина» состоится премьера мелодрамы «Незабытая»

Режиссер-постановщик – Мирослав Малич.

В понедельник, 24 августа, в 14:10 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Незабытая», пишет пресс-служба канала.

Мачеха Лариса и дочка Дана когда-то были очень близки: вместе они пережили и счастье, и трагические потери. Но их семейные отношения рушатся в тот момент, когда Лариса и Дана влюбляются в одного мужчину. Из-за этого они стают закрытыми врагами.

Роли Даны и Ларисы исполнили актрисы Мила Сивацкая и Ирина Таранник. Также в фильме снялись актеры: Мария Мархай, Виталий Кудрявцев, Кирилл Черняков, Данил Шевченко, Артемий Егоров, Никита Вакулюк, Василий Дзялик, Любава Берло, Леся Самаева.

Режиссер-постановщик – Мирослав Малич. Оператор-постановщик – Святослав Булаковский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук.

Производством фильма по заказу канала «Украина» занимались компании «Фильмстрим» и Vileton Films. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

Напомним, 24 августа на зрителей ждет праздничный эфир на канале «Украина».

Читайте также:

Канал «Украина» будет транслировать матч «Шахтер» — «Динамо»
Канал «Украина» приступил к съемкам фильма «Тінь минулого»
Канал «Украина» начал съемки мелодрамы «Разве можно мечтать о большем»
Канал «Украина» приступил к съемкам криминальной мелодрамы «Кейс»

Фото: канал «Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

41% рекламодателей возобновят сотрудничество с Facebook в августе

30.07.2020

Сотрудник львовского филиала «Суспільного» заболел COVID-19

05.08.2020

Образовательные сериалы от «Дія. Цифрова освіта» будут доступны на...

06.08.2020

В июле ИМИ зафиксировал 13 случаев нарушений свободы...

04.08.2020

Телеканалы Trace Sports Stars и Trace Urban будут...

30.07.2020

Совет по господдержке кинематографии сообщил, что не получает...

23.07.2020

До конца 2020 года Китай полностью откажется от...

27.07.2020

1+1 Digital Weekend переносится на 2021 год

06.08.2020

В Мексике убили журналиста и его охранника

04.08.2020

Небывалый летний рост телесмотрения: результаты мониторинга Big Data...

05.08.2020
Avatar