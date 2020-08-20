На канале «Украина» состоится премьера мелодрамы «Незабытая»

В понедельник, 24 августа, в 14:10 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Незабытая», пишет пресс-служба канала.
Мачеха Лариса и дочка Дана когда-то были очень близки: вместе они пережили и счастье, и трагические потери. Но их семейные отношения рушатся в тот момент, когда Лариса и Дана влюбляются в одного мужчину. Из-за этого они стают закрытыми врагами.
Роли Даны и Ларисы исполнили актрисы Мила Сивацкая и Ирина Таранник. Также в фильме снялись актеры: Мария Мархай, Виталий Кудрявцев, Кирилл Черняков, Данил Шевченко, Артемий Егоров, Никита Вакулюк, Василий Дзялик, Любава Берло, Леся Самаева.
Режиссер-постановщик – Мирослав Малич. Оператор-постановщик – Святослав Булаковский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук.
Производством фильма по заказу канала «Украина» занимались компании «Фильмстрим» и Vileton Films. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.
Напомним, 24 августа на зрителей ждет праздничный эфир на канале «Украина».
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Фото: канал «Украина»
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