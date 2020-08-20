НовостиСериалыТВ

Новый сезон ситкома «Однажды под Полтавой» стартует 14 сентября

от Telekritika
От Telekritika 291
Главная Новости Новый сезон ситкома «Однажды под Полтавой» стартует 14 сентября

На телеканале ТЕТ.

Уже 14 сентября в 18:15 телезрители увидят первые премьерные серии ситкома «Однажды под Полтавой» в эфире телеканала ТЕТ.

Новые эпизоды расскажут о приключениях полтавской компании и быте молодой семьи. Родительство, торговля на рынке, тихая рутина — кажется, у главных героев наладилась размеренная жизнь.

Но как бы не так. Противостояние невестки и свекрови обещает быть масштабным и феерическим: соревнования по борщеварению, скоростной стирке занавесок и прочности нервной системы начнется с первого взгляда. В битву окажутся втянутыми и остальные жители подполтавщины.

Ранее стало известно, что ТЕТ подготовил премьеру скетчкома «Страна У 2.0».

Читайте также:

ТЕТ запустил проект «І сміх, і сміх» на своих диджитал-площадках 
Канал ТЕТ готовит новый сезон реалити «Богиня шопинга»
ТЕТ покажет премьеру ситкома «Евродиректор»
«Мамахохотала» снимает сериал «Прибулець» для ТЕТ

Фото: пресс-служба ТЕТ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook! 

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Канал «Украина» готовит концерт ко Дню Независимости

22.07.2020

Объявлен кастинг на главные роли в фильме «Я...

23.07.2020

Фильм об украинском мигранте выдвинули на «Оскар»

13.08.2020

Сериал «Останній москаль» покажут на телеканале ТЕТ

24.07.2020

«Молодость» анонсирует дополненную программу кинофестиваля

12.08.2020

Спутниковый интернет Starlink работает со скоростью 60,24 Мбит/с

14.08.2020

Состоялась свадьба участников шоу «Холостяк»

13.08.2020

Канал «Украина» начал съемки сериала о «черных риелторах»

13.08.2020

Крымскому блогеру отказали в условно-досрочном освобождении

13.08.2020

Канал «Киев» готовит цикл о мэрах зарубежных городов

14.08.2020
Avatar