Новый сезон ситкома «Однажды под Полтавой» стартует 14 сентября

Уже 14 сентября в 18:15 телезрители увидят первые премьерные серии ситкома «Однажды под Полтавой» в эфире телеканала ТЕТ.

Новые эпизоды расскажут о приключениях полтавской компании и быте молодой семьи. Родительство, торговля на рынке, тихая рутина — кажется, у главных героев наладилась размеренная жизнь.

Но как бы не так. Противостояние невестки и свекрови обещает быть масштабным и феерическим: соревнования по борщеварению, скоростной стирке занавесок и прочности нервной системы начнется с первого взгляда. В битву окажутся втянутыми и остальные жители подполтавщины.

Ранее стало известно, что ТЕТ подготовил премьеру скетчкома «Страна У 2.0».

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Фото: пресс-служба ТЕТ

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