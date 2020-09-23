«Сніданок з 1+1» обновил собственный рекорд телесмотрения

«Сніданок з 1+1» уже длительное время остается лидером сегмента утренних шоу, вместе с которым просыпается вся страна. С начала сентября 2020 года «Сніданок з 1+1» — лидер по аудитории 18-54 (50+) со средним рейтингом 0,8%, и долей — 14,8%. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

Выпуск «Сніданку з 1+1» за 21 сентября собрал рекордные показатели телесмотрения. Рейтинг программы по целевой аудитории 18-54 (50+) составил 1,2%, доля — 21,5%. А среди женщин (35-44 лет, 50+) рейтинг составил 2,1%, доля — 30,2%. Таким образом, программа обновила свой собственный рекорд телесмотрения с 2018 года. Общая аудитория выпуска составила 1,9 млн по аудитории 4+ (вся Украина).

Гостьей студии утреннего шоу стала телеведущая Алла Мазур, которая накануне в эфире «ТСН. Тиждень» представила новый образ без парика. Также во время эфира министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказывал о том, как в Украине панируют решать проблему разбитых дорог. К обсуждению последнего эфира шоу «Танцы со звездами» онлайн присоединилась певица Санта Димопулос, которая рассказала об изменениях в своей жизни со стартом танцевального проекта. А команда «Сніданку з 1+1» подготовила для зрителей информационные сюжеты с прогнозом курса доллара и евро, и поздравила жителей Чернигова с Днем города экскурсией в прямом эфире от одного из самых крутых гидов города.

Напомним, телеканал «1+1» в пятый раз признан лидером просмотра в цифровых каналах.

Читайте также:

Фото: «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» у Telegram та Facebook!