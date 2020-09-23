YouTube будет автоматически устанавливать возрастные ограничения

Видеосервис YouTube внедряет технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ), чтобы автоматически устанавливать возрастные ограничения для видеороликов. Это означает, что большему количеству пользователей будет предложено войти в свой аккаунт, чтобы подтвердить свой возраст перед просмотром. Об этом сообщает «Телеспутник» со ссылкой на The Verge.

Для анализа видеоконтента и автоматической возрастной маркировки будет использоваться тот же подход, как и в случае с видео, содержащими сцены насилия или призывы к экстремизму. В результате YouTube планирует значительно увеличить объем видео на своей платформе с возрастными ограничениями. При этом видеосервис готов к тому, что искусственный интеллект будет неизбежно совершать ошибки при маркировке.

В рамках данных изменений люди, просматривающие видеоролики YouTube на сторонних сайтах, будут перенаправлены непосредственно на сайт видеосервиса для входа в систему и подтверждения своего возраста.

Нововведения могут вызвать вопросы у блогеров, монетизирующих свой контент. Один из них связан с возможным влиянием новых мер на возможности зарабатывать деньги на платформе. Представители YouTube говорят, что большинство видео, автоматически ограниченных по возрасту, также, вероятно, нарушают правила видеосервиса в отношении рекламодателей. Поэтому в таких видео реклама будет ограничена или ее вообще не будет.

Напомним, YouTube запускает сервис коротких видео Shorts. По функционалу он будет напоминать TikTok.

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Фото: unsplash

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