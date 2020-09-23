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YouTube будет автоматически устанавливать возрастные ограничения

от Telekritika
От Telekritika 251
Главная Диджитал YouTube будет автоматически устанавливать возрастные ограничения

С помощью искусственного интеллекта.

Видеосервис YouTube внедряет технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ), чтобы автоматически устанавливать возрастные ограничения для видеороликов. Это означает, что большему количеству пользователей будет предложено войти в свой аккаунт, чтобы подтвердить свой возраст перед просмотром. Об этом сообщает «Телеспутник» со ссылкой на The Verge.

Для анализа видеоконтента и автоматической возрастной маркировки будет использоваться тот же подход, как и в случае с видео, содержащими сцены насилия или призывы к экстремизму. В результате YouTube планирует значительно увеличить объем видео на своей платформе с возрастными ограничениями. При этом видеосервис готов к тому, что искусственный интеллект будет неизбежно совершать ошибки при маркировке.

В рамках данных изменений люди, просматривающие видеоролики YouTube на сторонних сайтах, будут перенаправлены непосредственно на сайт видеосервиса для входа в систему и подтверждения своего возраста.

Нововведения могут вызвать вопросы у блогеров, монетизирующих свой контент. Один из них связан с возможным влиянием новых мер на возможности зарабатывать деньги на платформе. Представители YouTube говорят, что большинство видео, автоматически ограниченных по возрасту, также, вероятно, нарушают правила видеосервиса в отношении рекламодателей. Поэтому в таких видео реклама будет ограничена или ее вообще не будет.

Напомним, YouTube запускает сервис коротких видео Shorts. По функционалу он будет напоминать TikTok.

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Фото: unsplash

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