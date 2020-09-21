Журналистка Светлана Галузо: «Украина может выдать Беларуси мигрантов по первому требованию»

«Телекритика» публикует интервью в рамках международной программы Media Migration Labs, которая реализуется при поддержке МИД Германии.

Светлана, расскажите, в каком медиа Беларуси вы работали и почему уволились?

Я работала в учреждении Администрации Президента «Издательский дом “Беларусь сегодня”» корреспондентом сайта. Мысль об увольнении впервые возникла зимой 2020 года после ухода моей начальницы, когда я почувствовала давление со стороны нового руководства. Оно позволяло себе нецензурную брань и угрозы в адрес сотрудников. Затем последовали неправдивые публикации про отсутствие коронавируса в Беларуси, про успешную борьбу с ним, про то, что в больницах всего хватает (на деле же на маски, аппараты ИВЛ и прочее собирали простые белорусы всем миром). Потом нас заставляли ставить на сайт мнения провластных политиков, депутатов, звезд про то, что Беларусь никогда не достигла бы столько без Лукашенко, что «посмотрите на Украину, там тоже скинули власть и теперь страдают», и все в таком духе. Я работала по распределению в этом издании и не могла уйти до 31 июля 2020 года — в противном случае университет заставил бы меня выплачивать компенсацию в несколько тысяч долларов. Последней каплей стала публикация о предъявлении обвинений Сергею Тихановскому – я была твердо уверена в его невиновности, но должна была писать обратное. Когда мне дали это задание, я плакала минут тридцать, потому что не знала, как смогу посмотреть в глаза его жене Светлане Тихановской, если вдруг придется с ней увидеться.

Когда вы иммигрировали в Украину, и связан ли переезд с работой?

Я приехала в Украину 5 августа. Это было связано с прохождением курсов от компании 1+1 media, которые начались с 10 августа. Приехала с намерением найти работу, так как очень хотела работать именно в украинских медиа.

Чувствовали ли вы на тот момент в Беларуси поддержку журналистского сообщества?

Журналистов государственных СМИ никто и никогда не поддерживал, кроме государства. Нас называли пропагандистами, прислужниками президента, а многие интересные мероприятия и стажировки для журналистов проходили мимо нас именно из-за того, что мы работали на государство.

Сейчас в Беларуси протесты. Ваших коллег задерживают, избивают, заводят на них дела. Как вы оцениваете ситуацию со свободой слова в Беларуси сейчас и какой, по вашему мнению, она была до протестов?

Сейчас ситуация со свободой слова значительно ухудшилась. Например, на сайте, где я работала, в разы выросло количество материалов про то, какая замечательная в стране власть, как важно сохранить и приумножить все, что Беларусь достигла при Лукашенко. Кроме этого, государство не дает работать белорусским независимым медиа: «Белсату», «Радио Свобода», TUT.BY, «Комсомольской правде». Журналистов этих СМИ задерживают, постоянно грозят отобрать аккредитацию, а коллеги из госСМИ поливают их грязью и называют вредителями и даже врагами Беларуси. До выборов таких категоричных высказываний не было, независимых журналистов просто задерживали и отпускали через несколько часов.

Вы общаетесь с коллегами из Беларуси? Какие у них настроения?

Я общаюсь с коллегами из государственных и из негосударственных медиа. На моих глазах с 10 августа уволилось более десятка знакомых из госСМИ. Двое из них рассказали, что там идет промывание мозгов, им рассказывают, что кругом враги, что против Беларуси идет гибридная война и так далее. А также о том, что многие увольняются и думают о переезде. Ребята из негосударственных СМИ, наоборот, не хотят никуда уезжать, они с интересом следят за событиями, которые сейчас происходят, и боятся что-то пропустить.

Знаете ли коллег, которые уехали из страны в последнее время?

Нет, но знаю многих, которые собирались уехать и рассматривали варианты работы в Польше, Украине, Литве.

Как оцениваете внедрение российских журналистов в медиапространство Беларуси, и как это может сказаться на ситуации в стране?

Я отрицательно отношусь к этому. Понятное дело, зачем это было сделано – из НГТРК многие ушли в связи с несогласием с государственной политикой. Поэтому были наняты журналисты из России. Выпуски новостей уже стали более пропагандистскими и еще больше оскорбляют противников власти. Я сама лично смотрела выпуск, где Марию Колесникову сравнивали с Геббельсом и говорили, что ее обучили манипулятивным техникам. Также новости и программы могут стать откровенно пророссийскими, а это полностью отвернет Беларусь от Евросоюза и Украины.

Как скоро вы нашли работу в Украине и где?

Я нашла работу буквально за два дня – обзванивала все издания, которые пишут на русском языке. Так я познакомилась с «Обозревателем», написала для них тестовый материал о людях, пострадавших в протестах в Беларуси, и меня приняли корреспондентом-фрилансером. К сожалению, официальное трудоустройство иностранцев в Украине очень сложно организовать, поэтому многие работают на фрилансе.

С какими сложностями вы столкнулись в Украине после переезда?

Особых сложностей не было – я приезжала в Киев и до этого, проводила тут по 10 дней. Конечно, были трудности с расстоянием и переходами в метро (в Минске все менее запутанно и расстояния меньше, я знала, что, если выеду за час, успею добраться на другой конец города). Здесь же приходится выезжать за полтора часа. Правда, вкусить полную картину мне, наверное, не удалось – я получила предложение присоединиться к команде, которая помогает белорусам, пострадавшим от режима Лукашенко, несколько дней назад мы уехали и в данный момент находимся не в Украине (из соображений безопасности не смогу рассказать больше).

У вас белорусское гражданство? Были сложности с оформлением вида на жительство в Украине, поиском жилья?

Да, я белоруска. Сложностей с оформлением ВНЖ нет – можно аккредитоваться как сотруднику иностранного медиа, для этого нужна только справка от белорусского СМИ (любого), что оно назначает вас корреспондентом в Украине. И все. Больше ничего. Но из-за очень быстрого и неожиданного отъезда я успела только подать справку в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. С жильем вышло сложнее – почти все хозяева требовали офисный график (а фриланс и офисный график – вещи несовместимые), а также официальное трудоустройство. Одна из девушек, которая искала себе соседку, сказала мне, что у меня ничего не получится, что ВНЖ в Украине получить не так-то просто и что я с треском уеду назад через три месяца (это было начало августа).

Как вы считаете, ваши права, как мигранта, в Украине были защищены?

Права защищены в том случае, если есть все нужные документы. Но я не раз слышала, что Украина вполне может выдать Беларуси мигрантов по первому требованию. Именно поэтому наша команда решила покинуть Украину.

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Фото: личный архив Светланы Галузо

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