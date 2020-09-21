Что показали на четвертом прямом эфире «Танців з зірками»

Вчера на телеканале «1+1» состоялся четвертый прямой эфир танцевального шоу «Танці з зірками».

В четвертом прямом эфире звезды рассказали о годе, который изменил их жизнь. Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко получили отрицательные тесты на ковид, поэтому впервые танцевали на паркете. Их выступление открывало четвертый эфир шоу. Пара исполнила ча-ча-ча. За свое выступление Дарья и Игорь получили всего 30 баллов, но, несмотря на это, по результатам зрительского голосования пара осталась в проекте.

Санта Димопулос рассказала о потере в своей жизни — смерти близкого человека. Звезда призналась, что пришла на проект, чтобы воплотить свою детскую мечту и мечту отца — танцевать. Свое выступление звезда посвятила отцу и всем, кто борется с онкологией. Санта Димопулос и Макс Леонов выполнили контемпорари. В частности, Григорий Чапкис так прокомментировал выступление: «Музыкально, ритмично, выразительно. Спасибо, я поражен этим номером. Я даже не могу выразить, какие чувства я пережил вместе с вами сейчас», — прокомментировал судья проекта.

По результатам оценок судей пара получила 39 баллов.

Надежда Мейхер станцевала в четвертом прямом эфире танго под легендарный хит группы «ВИА Гра» — «Пошел вон». Певица призналась, что год, который изменил ее жизнь — 2011-й, когда она решила уйти из группы. Пара Надежда Мейхер и Кирилл Васюк получила 40 баллов от судей — первыми в новом сезоне проекта.

Покорить контемпорари попробовала и Ольга Фреймут. Телеведущая призналась, что год, изменивший ее жизнь — это год, когда она ушла с телеканала «1+1». Ольга призналась, что это была ее самая большая ошибка.

Комментарии судей относительно выступления Ольги были неоднозначны. Так, Екатерина Кухар посоветовала Ольге больше работать над стопами, а вот Влад Яма отметил, что по сравнению с прошлым эфиром видит невероятный прогресс: «Партнер сделал все возможное и невозможное, чтобы партнерша выглядела выгодно во всех ракурсах, поэтому желаю вам развиваться и в дальнейшем, учить свое тело, чтобы оно было более «послушным», — прокомментировал судья. Пара Ольга Фреймут и Илья Падзина получила за свое выступление 35 баллов.

Тарас Цымбалюк в четвертом прямом эфире перевоплотился в образ Ивана Черноуса с исторической драмы «Черный ворон». Год, который изменил его жизнь — это год, когда актера утвердили на главную роль в киноленте. Судьи проекта оценили выступление Тараса Цымбалюка и Яны Заяц в 34 балла. По результатам зрительского голосования пара попала в зону риска.

Олег Винник танцевал онлайн — сейчас артист гастролирует по городам Украины, поэтому не смог выйти на паркет. Выступление пары зрители увидели прямо на сцене концерта певца в Житомире, где Олег Винник и его партнерша Елена Шоптенко выполнили пасадобль под хит артиста «Вовчиця». Свое выступление Олег посвятил всем поклонницам своего творчества.

Напомним, в четвертом прямом эфире к тройке судей присоединилась Леся Никитюк, которая принимала участие во втором обновленном сезоне «Танців з зірками», а встречала пары на балконе ведущая Мария Ефросинина. Специальным гостем четвертого эфира стала Тина Кароль со своим новым хитом.

По результатам оценок судей и зрительского голосования на этой неделе шоу покинула Alyona Alyona и Юрий Гурич.

Напомним, 26 сентября в 20:20 на телеканале «1+1» состоится премьера шоу «Маскарад».

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Фото: «1+1»

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