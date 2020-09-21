Лента «Номера» станет фильмом-закрытием четвертого кинофестиваля Kharkiv MeetDocs

Фильм «Номера» покажут после церемонии награждения победителей фестиваля Kharkiv MeetDocs 31 октября. Об этом пишет пресс-служба фестиваля.

Показу будет предшествовать творческая встреча с режиссером и актером Ахтемом Сеитаблаевым, которая состоится в холле ТКЦ с 14:00 до 16:00 (вход свободный при условии предварительной регистрации).

Во время общения будут показаны трейлеры фильмов Ахтема «Хайтарма», «Чужая молитва», «Киборги», «Захар Беркут», «Домой» (фильм Наримана Алиева, где Ахтем Сеитаблаев сыграл главную роль), «Номера». Ахтем расскажет об особенностях работы в режиссерской и актерской профессиях и ответит на вопросы зрителей.

После показа киноленты состоится Q&A с творческой группой фильма «Номера».

В основе фильма «Номера» лежит одноименная пьеса, написанная Олегом Сенцов еще до Революции достоинства, в 2011 году. Финальная редакция была сделана уже во время его заключения, в следственном изоляторе в Лефортово в Москве.

Напомним, показ фильма Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева «Номера» состоится в рамках программы «Специальные показы» Одесского кинофестиваля.

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Фото: кадр из фильма «Номера»

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