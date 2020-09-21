Количество скачиваний WeChat и TikTok в США выросло в несколько раз

18 сентября у приложения для обмена сообщениями WeChat было самое большое количество загрузок за один день, чем почти за два года. Скачивания выросли в преддверии запрета от Трампа на использование сети в США. Об этом пишет The Verge.

Предварительные данные аналитической платформы Sensor Tower показали, что китайский мессенджер WeChat скачали 10 000 раз в США в пятницу, 18 сентября, что на 150% больше, чем в четверг, и на 233% больше, чем за неделю. Это наибольшее количество установок WeChat в США за один день с 7 октября 2019 года.

По данным Sensor Tower, видеоплатформа TikTok, также столкнувшаяся с запретом в США, тоже увеличила количество загрузок 18 сентября — добавив 247 000 новых установок, что на 12%, чем днем ранее.

Материнская компания TikTok, базирующаяся в Пекине — ByteDance, в течение последних нескольких недель вела переговоры с американскими компаниями, пытаясь создать новую компанию TikTok Global, чтобы развеять опасения администрации Трампа по поводу безопасности данных. Трамп призвал прекратить деятельность американского TikTok, если он не будет продан американской компании до 15 сентября.

Позднее федеральный судья временно заблокировал распоряжение президента Дональда Трампа о запрете загрузки WeChat в США.

Напомним, владелец TikTok – компания ByteDance – отказался продать свой американский бизнес Microsoft и вместо этого заключит соглашение с Oracle.

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Фото: Alex Castro / The Verge

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