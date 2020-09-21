Актриса Даша Трегубова снимет свой первый полнометражный фильм

Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова начала снимать полнометражный художественный фильм, сообщает пресс-служба Joyfilms.

Сценарий ленты под рабочим названием «Ее бы звали Марта» на данный момент участвует в 14 конкурсном отборе Госкино.

Лента рассказывает о молодом реставраторе, который вынужден вернуться в Украину из-за пандемии. В первый день изоляции в военном госпитале исчезают его жена и маленькая дочь и он встречает своего заклятого врага.

С идеей будущего сценария Дарья Трегубова обратилась к писателю и сценаристу Симору Гласенко, автору сценария сериала «Схованки». Работа над сценарием продолжалась более полугода.

Дарья Трегубова снялась в более чем 70 фильмах и сериалах, десять кинопроектов она создала как креативный продюсер, также она является ведущей телевизионных шоу («В этот момент год спустя», «Х-фактор») и кинопремии «Золота Дзига».

Продюсерами фильма стали Александр Омельянов (Joyfilms) и Артем Колюбаев (Mainstream Pictures), с которыми Трегубова много лет работала бок о бок в кинопроизводстве. Также свою заинтересованность в проекте подтвердил продюсер из Польши.

Оператором ленты cтанет Сергей Смычок, чья работа в фильме «Посторонний» уже была отмечена несколькими европейскими премиями на фестивалях в Канаде, Колумбии, Японии и США.

Напомним, канал «Украина» и компания Filmstream работают над четырехсерийной картиной «Непрекрасная леди».

Читайте также:

Фото: канал «Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!